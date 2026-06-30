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Νέα δικαστική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση ομηρίας που συγκλόνισε τη Λάρισα, καθώς η εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της ποινής που επιβλήθηκε στον 50χρονο δράστη, ζητώντας να επαναληφθεί η δίκη.

Ο άνδρας είχε εισβάλει στο σπίτι της 45χρονης πρώην συζύγου του, την οποία κράτησε όμηρο υπό την απειλή τσεκουριού, ενώ είχε μαζί του και μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

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Μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης την περασμένη Παρασκευή (26/6), όπου κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 22 μηνών. Από την ποινή αυτή, οι δύο μήνες είναι εκτιτέοι.

Ωστόσο, η εισαγγελική έφεση ανοίγει εκ νέου την υπόθεση, καθώς ζητείται η επανεξέτασή της από το δικαστήριο και η εκ νέου κρίση ως προς την ποινική μεταχείριση του 50χρονου.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, έχει ασκηθεί εισαγγελική έφεση για την ποινή κατά της απόφασης του Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Λάρισας από την εισαγγελία και την διευθύνουσα Αικατερίνη Παπαϊωάννου. Και αυτό διότι έγινε αντιληπτή αναντιστοιχία της εν λόγω ποινής σε σχέση με τις πράξεις του 50χρονου, οπότε ζητήθηκε η δίκη του να επαναληφθεί.

Εξάλλου, αύριο το πρωί της Τετάρτης αναμένεται συνάντηση της πλευράς (συνήγοροι) της 45χρονης (πρώην συζύγου του 50χρονου και θύμα της υπόθεσης) με τις εισαγγελικές αρχές.