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Ένοχος κρίθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημελειοδικείο Λάρισας σήμερα νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής ο 50χρονος Λαρισαίος που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την, την περασμένη Τέταρτη το πρωί στο σπίτι της με τσεκούρι και μπιτόνι με εύφλεκτο υλικό.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών. Ο εισαγγελέας πρότεινε την έκτιση μέρους της ποινής και θα οδηγηθεί στη φυλακή για δύο μήνες.

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Η παθούσα και πρώην σύζυγός του που βρέθηκε στο δικαστήριο φέρεται να υποστήριξε ότι φοβάται για τη ζωή της, απαντούσε με δυσκολία στις ερωτήσεις που της γινόταν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «δε μπορούσε να βγει από το διαμέρισμα», αλλά και ότι ότι «κάποια στιγμή την έπιασε κεφαλοκλείδωμα και είχε στα χέρια του το τσεκούρι». Ενώ θέλοντας να καταδείξει ότι βρισκόταν υπό συνεχές καθεστώς πίεσης, άλλη στιγμή είπε πως «της μίλησε έντονα και μετά έσπασε μία πόρτα».

Υποστήριξε επίσης πως δεν είναι αλήθεια πως ο 50χρονος δε βλέπει τα παιδιά του παρά τη σχετική δικαστική απόφαση, εξηγώντας πως η ίδια το επιτρέπει είτε δια ζώσης, είτε τηλεφωνικά.

Τέλος, η συνήγορος της 45χρονης, δήλωσε μη ικανοποιημένη από την απόφαση, καθώς η γυναίκα φοβάται για την ζωή της.

Πηγή: onlarissa.gr