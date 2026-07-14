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Σοκ προκαλούν τα πλάνα που απαθανάτισε το larissanet.gr με αυτοκίνητα να συνεχίζουν να περνούν από τη γέφυρα στον Παλαιόπυργο, στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας που είχε καταστραφεί λόγω της κακοκαιρίας Daniel το 2023.

Κατά συνέπεια, έχει διακοπεί η σύνδεση μεταξύ παραλιακών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς, δημιουργώντας μεγάλη δυσλειτουργία ακόμη και για δρομολόγια που ήταν υπόθεση λίγων λεπτών πριν την καταστροφή.

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Την ώρα που κάποιοι κάτοικοι παίρνουν το ρίσκο και διέρχονται με τα οχήματά τους πάνω από τη γέφυρα, οι περισσότεροι και κυρίως οι ταξιδιώτες αναγκάζονται αφού βλέπουν τη διαλυμένη γέφυρα να κάνουν όπισθεν ολοταχώς.

Όσοι δεν επιλέγουν να διασχίσουν την κατεστραμμένη γέφυρα αναγκάζονται να κάνουν μεγαλύτερο κύκλο μέσω της Εθνικής Οδού, προκειμένου να μετακινηθούν προς τις παραλιακές περιοχές.



