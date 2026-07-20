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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας σήμερα το απόγευμα της Δευτέρας λίγο πριν τις 6 μ.μ. για δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή Πέτρα του δήμου Κιλελέρ.

Στο σημείο επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

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Κινητοποιήθηκαν 23 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Κιλελέρ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2026

Στο πλευρό των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκονται από την πρώτη στιγμή και υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ, παρέχοντας διαρκή υποστήριξη και εφοδιασμό με νερό για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση, ενώ οι άνεμοι πνέουν ισχυροί με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Να σημειώθει ότι η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3.