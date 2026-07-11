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Οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των συνεχιζόμενων εκρήξεων από φιάλες προπανίου και εύφλεκτα υλικά που δυσχεραίνουν το έργο της πλήρους κατάσβεσης.

Παρά την οριοθέτηση, οι αρχές εκτιμούν ότι θα απαιτηθούν αρκετές ημέρες για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς, ενώ δεν συντρέχει άμεσος κίνδυνος για το γειτονικό οικισμό.

Ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο εμπρησμού μετά από καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα, στοχεύοντας στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε γειτονικές εκτάσεις.

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Αισθητή βελτίωση παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι Λάρισας καθώς η πυρεσβεστική κατάφερε να την περιορίσει στους εντός του χώρου της επιχείρησης.

Οι εστίες της φωτιάς εξακολουθούν να καίνε μεγάλους σωρούς ελαστικών, όπως φαίνεται και σε βίντεο και φωτο του Larissanet αλλά το γεγονός πως δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή βοηθά τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Ο δε πυκνός καπνός κινείται προς τα βόρεια, στην κατεύθυνση της Λάρισας.

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Σύμφωνα με τις αρχές δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το Ομορφοχώρι, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο της πυρκαγιάς.

Πάντως, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο, καθώς μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Πυροσβεστικής, ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να προκληθεί νέα ισχυρή έκρηξη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναζωπυρώσεις ή επέκταση της πυρκαγιάς.

Παρά την οριοθέτηση του μετώπου, οι πυροσβεστικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορεί ακόμη να γίνει λόγος για πλήρη κατάσβεση. Η φύση των υλικών που καίγονται καθιστά το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο και εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν αρκετές ημέρες μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Καταγγελίες για εμπρησμό

Στο μεταξύ εξετάζει το ενδεχόμενο εμπρησμού μετά τις καταγγελίες του οικογενειακού περιβάλλοντος των ιδιοκτητών της επιχείρησης.

Συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη ανέφεραν ότι εκτιμούν πως η φωτιά προκλήθηκε από εμπρηστική ενέργεια, ενώ υποστήριξαν ότι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, καθώς διέμεναν σε οικίσκο εντός του χώρου της επιχείρησης.

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Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που να επιβεβαιώνει τα συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Στην περιοχή έχει ήδη μεταβεί ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία και να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Παράλληλα, αναμένεται η ενίσχυση της έρευνας με την άφιξη δεύτερου κλιμακίου της Πυροσβεστικής, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και στελεχών που θα μεταβούν από την Αθήνα.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Λάρισα, αλλά και από γειτονικούς νομούς και τη Λαμία. Συνολικά επιχειρούν 22 πυροσβεστικά οχήματα, περισσότεροι από 50 πυροσβέστες, τέσσερις υδροφόρες των δήμων και χωματουργικά μηχανήματα, με στόχο να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές επιχειρήσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

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