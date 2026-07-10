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Συναγερμός σήμανε στις αρχές για φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/7) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

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#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Λόγω των πυκνών καπνών, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, κρατώντας κλειστά παράθυρα και πόρτες για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Λάρισας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Omorfochori of the regional unit of #Larisa



‼️ The smoke is heading towards your area



‼️ Stay indoors, close doors and windows



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026