Συναγερμός σήμανε στις αρχές για φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/7) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακυκλώσιμων στο Ομορφοχώρι Λάρισας.
Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί 29 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Λόγω των πυκνών καπνών, ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους, κρατώντας κλειστά παράθυρα και πόρτες για λόγους ασφαλείας.
Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Λάρισας, το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.