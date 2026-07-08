Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μεγάλες διαστάσεις πήρε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/7) σε αγροτοδασική έκταση στον Αργυρόμυλο Λάρισας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 90 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 5 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Advertisement

Advertisement

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας και επιχειρούν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Θεσσαλίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2026

Συνδράμουν επίσης υδροφόρα οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμου Λαρισαίων, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ο δήμαρχος κ. Θανάσης Μαμάκος που επιβεβαίωσε πως προς το παρόν δεν κινδυνεύουν κατοικήσιμες περιοχές, όμως το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και αλλάζουν συχνά κατεύθυνση.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: onlarissa.gr