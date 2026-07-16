Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών υπήρξε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 16 Ιουλίου για φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο στις σήραγγες των Τεμπών.

Ειδικότερα ένα ΙΧ αυτοκίνητο κινούμενο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στη σήραγγα Τ2 τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα ο οδηγός να σταματήσει και να το ακινητοποιήσει.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα κινητοποιήθηκαν τόσο η Πυροσβεστική όσο και ο Αυτοκινητόδρομος που έσπευσαν στο σημείο αποκλείοντας το τούνελ, ωστόσο δεν χρειάστηκε η επέμβαση των Πυροσβεστών καθώς ο οδηγός κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να σβήσει μόνος του τη φωτιά χωρίς να υπάρξουν μεγαλύτερες συνέπειες και δίχως να κινδυνεύσει ο ίδιος.

Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η σήραγγα άνοιξε εκ νέου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.

Πηγή: onlarissa.gr