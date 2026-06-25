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Σοκ στην τοπική κοινωνία της Λάρισας προκάλεσε η είδηση ότι ένας 50χρονος Λαρισαίος κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του απειλώντας ότι θα βάλει φωτιά να κάψει την ίδια και το σπίτι στο οποίο διαμένει και «μπούκαρε» το πρωί της Τετάρτης κρατώντας τσεκούρι την ώρα που η γυναίκα βρισκόταν μέσα.

Ο άνδρας ύστερα από διαπραγματεύσεις με την αστυνομία πείστηκε να παραδοθεί και συνελήφθη, ενώ οδηγήθηκε το πρωί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο το Δικαστήριο αναβλήθηκε για αύριο Παρασκευή το μεσημέρι, και μέρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος, ενώ του ορίστηκε και δικηγόρος.

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Εξάλλου, η πρώην σύζυγός του μέσω της δικηγόρου της, ζήτησε προστασία μετά το άγριο περιστατικό παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι δεν θα της έκανε ποτέ κακό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα έγιναν χθες το πρωί της Τετάρτης στη συνοικία της Φιλιππούπολης γύρω στις 10 το πρωί, όταν ο 50χρονος όντας εξαγριωμένος λόγω μιας απόφασης δικαστηρίου για τα παιδιά τους και την επικοινωνία του μαζί τους, μπούκαρε στο σπίτι της πρώην γυναίκας του και αφού την κλείδωσε εντός του σπιτιού κρατώντας ένα τσεκούρι και έχοντας ένα δοχείο με άγνωστο υλικό, απειλούσε πως θα την κάψει.

Συγγενικό πρόσωπο της 45χρονης, ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο, μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άνδρες για προληπτικούς λόγους, και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση με αστυνομικούς για να απελευθερώσει τη γυναίκα που κρατούσε όμηρο.

Ο 50χρονος μετά από αρκετή ώρα, πείστηκε να αφήσει ελεύθερη την πρώην σύζυγό του και παραδόθηκε στις Αρχές, οπότε και συνελήφθη.

Πηγή: onlarissa.gr