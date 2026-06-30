Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα μέλη της ομάδας είχαν αναπτύξει παράλληλη δράση και σε τηλεφωνικές απάτες, προσεγγίζοντας πολίτες και παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την απόσπαση χρημάτων και προσωπικών δεδομένων.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό του εύρους της δράσης τους και πιθανές επιπλέον εμπλοκές. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το κύκλωμα έχει εμπλακεί σε δεκάδες υποθέσεις το τελευταίο διάστημα.