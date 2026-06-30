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Ο κατηγορούμενος προμηθεύτηκε οπλισμό στη Θεσσαλονίκη και διέμενε σε διαδοχικά μισθωμένα διαμερίσματα για να διευκολύνει τη δράση και τη διαφυγή του.

Για την υλοποίηση του σχεδίου, ο δράστης χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα και ξένη πιστωτική κάρτα, λαμβάνοντας αμοιβή 18.000 ευρώ για την εκτέλεση.

Το θύμα διέμενε στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2024, προσπαθώντας να αποφύγει τις επιθέσεις αντίπαλων εγκληματικών ομάδων από την Τουρκία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα για να αντιμετωπίσει κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και αλλοδαπών.

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Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης ανέφερε ανέφερε ότι ήρθε στην Ελλάδα με αποκλειστικό σκοπό να εκτελέσει τον 25χρονο.

Μάλιστα, ανέφερε ότι στρατολογήθηκε από εγκληματική οργάνωση στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για τους Daltons.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο 28χρονος κατηγορούμενος επιχείρησε δύο φορές να περάσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα, προκειμένου να υλοποιήσει το σχέδιο της δολοφονίας που του είχε ανατεθεί.

Η πρώτη του στάση ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπου συναντήθηκε με συνεργό του. Εκεί παρέλαβε όπλα, πληροφορίες και τον απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να μπορέσει να κινηθεί στην ελληνική επικράτεια, πριν μεταβεί στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις έρευνες, τα μέλη της οργάνωσης είχαν μισθώσει τουλάχιστον δύο διαμερίσματα τύπου Airbnb, στα οποία διέμενε μέχρι να λάβει τις τελικές οδηγίες για την εκτέλεση της αποστολής. Στην κατοχή του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και φωτογραφία του μελλοντικού θύματος.

Μετά τη δολοφονία, επέστρεψε σε ένα από τα διαμερίσματα που είχαν ενοικιαστεί για λογαριασμό του, όπου άλλαξε ρούχα και άφησε τον οπλισμό. Στη συνέχεια μετακινήθηκε σε δεύτερο διαμέρισμα στην περιοχή της Καλλιθέας.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι συνολικά είχαν ενοικιαστεί έξι διαφορετικά καταλύματα τύπου Airbnb, με σκοπό να διευκολυνθεί η διαφυγή του προς την Τουρκία χωρίς να εντοπιστεί. Ο δράστης χρησιμοποιούσε κλεμμένο σουηδικό διαβατήριο, καθώς και πιστωτική κάρτα που είχε εκδοθεί στη Σιγκαπούρη. Μετά τη σύλληψή του, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας ότι εκτέλεσε το συμβόλαιο θανάτου έναντι αμοιβής 18.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε, το θύμα είχε βαρύ ποινικό παρελθόν στην Τουρκία, χωρίς όμως να έχει απασχολήσει τις ελληνικές διωκτικές αρχές. Είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2024, επιδιώκοντας να προστατευθεί από επιθέσεις αντίπαλων εγκληματικών ομάδων.

Πριν από λιγα ο δραστης μεταφέρθηκε και αναχώρησε για τα δικαστήρια της πρωην σχολής ευελπίδων προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα και να του ασκηθούν διώξεις για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο καθώς και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.