Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η νότια Ευρώπη πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40°C, προκαλώντας τον θάνατο περισσοτέρων από 1.300 ανθρώπων σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει φθορές σε υποδομές, όπως παραμορφώσεις σε σιδηροτροχιές και φανάρια, ενώ έχουν αναγκάσει τις αρχές να εκδώσουν κόκκινους συναγερμούς.

Οι ειδικοί συνδέουν άμεσα το σοβαρό αυτό φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, προειδοποιώντας για περαιτέρω αύξηση της έντασης και συχνότητας τέτοιων καυσώνων στο μέλλον.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας, ενώ τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις μεταφορές συνεχίζουν να επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την ήπειρο.

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Η νότια Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40°C σε πολλές περιοχές και τις αρχές να διατηρούν σε ισχύ κόκκινους συναγερμούς, μεταξύ άλλων και στην Ελλάδα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι από τις 21 Ιουνίου έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 1.300 επιπλέον θάνατοι, οι οποίοι συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως το πιο σοβαρό θερμικό επεισόδιο που έχει πλήξει την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τον άμεσο συσχετισμό του με την κλιματική αλλαγή.

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Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν υπό συνθήκες ακραίας ζέστης, ενώ εκατοντάδες θάνατοι, το κλείσιμο σχολείων και προβλήματα στα ηλεκτρικά δίκτυα αποτυπώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Λιώνουν φανάρια και σιδηροτροχιές από τη ζέστη

Η ένταση του καύσωνα προκάλεσε ακόμη και φθορές στις υποδομές, με βίντεο και εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν φανάρια να παραμορφώνονται ή να λιώνουν στην Ιταλία και τη Γερμανία, αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών.

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν ακόμη και στρεβλώσεις στις σιδηροτροχιές των δικτύων τραμ σε πολλές πόλεις, με αποτέλεσμα να διακοπούν δρομολόγια και να ληφθούν έκτακτα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές.

Η παρατεταμένη έκθεση των μεταλλικών γραμμών στην έντονη ζέστη οδήγησε σε παραμορφώσεις των ραγών, αυξάνοντας τους κινδύνους για την ασφαλή κυκλοφορία των τραμ. Ως συνέπεια, οι συγκοινωνιακοί φορείς αναγκάστηκαν να αναστείλουν ή να περιορίσουν προσωρινά τη λειτουργία των δρομολογίων σε αρκετές περιοχές.

As temperatures soar to 40–45°C, traffic lights in parts of Italy and Germany are reportedly melting under the relentless heat.



Follow https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/PNtvwSB5Gw — PressTV Extra (@PresstvExtra) June 28, 2026

All tram service suspended in Leipzig, Germany, due to the high temperatures. The rails are melting.



Follow https://t.co/0EMmcJs6DL pic.twitter.com/5OffRLsDSD Advertisement June 28, 2026

Παράλληλα, στο Βερολίνο η αστυνομία δροσίζει πολίτες με κανόνια νερού που είχαν συγκεντρωθεί σε δημόσιους χώρους, εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Berlin police turn water cannons into cooling mist as heatwave hits 39.9°C. pic.twitter.com/CEuu5oPryI — Clash Report (@clashreport) June 29, 2026

Berlin police turned water cannons on citizens… to cool them down



Instead of dispersing crowds, officers used water cannons to give people a refreshing shower right in the city center. pic.twitter.com/xjuaMqy37F Advertisement June 28, 2026

Θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 41,9°C

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταγράφηκαν νέα ιστορικά ρεκόρ. Στη Γερμανία η θερμοκρασία έφτασε τους 41,7°C, στην Πολωνία τους 40,5°C και στην Τσεχία τους 41,9°C. Η Δανία σημείωσε νέο εθνικό ρεκόρ με 37°C, ενώ στην Ελβετία η Βασιλεία κατέγραψε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα νέο ρεκόρ Ιουνίου, αγγίζοντας τους 39°C.

Στην Ιταλία, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για 18 μεγάλες πόλεις, όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, η Βενετία και η Φλωρεντία, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και τους 39°C.

Στη Γαλλία, ύστερα από ημέρες ακραίας ζέστης με θερμοκρασίες έως και 41°C στο Παρίσι, εκδηλώθηκαν ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις που πρόσφεραν προσωρινή ανακούφιση. Ωστόσο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν νέες ζημιές και δυσχέρειες. Η γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε περίπου 1.000 περισσότερους θανάτους από το αναμενόμενο, κυρίως μεταξύ ηλικιωμένων, γεγονός που έχει θέσει τις αρχές σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

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Στο επίκεντρο οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Οι επιπτώσεις του καύσωνα είναι αισθητές σε ολόκληρη την ήπειρο, με διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα στις μεταφορές και σημαντική επιβάρυνση των υπηρεσιών υγείας. Στην Πολωνία σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στα σιδηροδρομικά δρομολόγια, ενώ σε πόλεις της Γερμανίας και της Τσεχίας χρησιμοποιήθηκαν υδροφόρες για την ανακούφιση των πολιτών. Στο Βερολίνο καταγράφηκαν επίσης αρκετά περιστατικά λιποθυμιών λόγω της υπερβολικής ζέστης.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τόσο έντονοι καύσωνες θα ήταν εξαιρετικά σπάνιοι χωρίς την επίδραση της κλιματικής αλλαγής και εκτιμούν ότι η συχνότητα και η έντασή τους θα συνεχίσουν να αυξάνονται τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι υψηλότερος από αυτόν που έχει επίσημα καταγραφεί, καθώς τα συστήματα έκτακτης ανάγκης λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους.

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