Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια νέα κλιματική πραγματικότητα με συχνούς και παρατεταμένους καύσωνες που πλήττουν πλέον έντονα την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

Χώρες όπως η Γερμανία, η Τσεχία και η Πολωνία κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υποδομές και δοκιμάζοντας τις αντοχές των κοινωνικών δικτύων.

Επιστημονικές αναλύσεις αποδίδουν αυτά τα ακραία φαινόμενα στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη αποτελεί την ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο παγκοσμίως.

Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι η εμφάνιση τέτοιων φαινομένων από τον Ιούνιο αποτελεί ανησυχητική ένδειξη για το μέλλον των καλοκαιρινών περιόδων.

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Το ευρωπαϊκό καλοκαίρι δεν είναι πια αυτό που γνωρίζαμε. Δεν μιλάμε απλώς για μερικές πολύ ζεστές ημέρες, ούτε για ένα φυσιολογικό κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουλίου ή τον Αύγουστο. Μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα: πιο πρώιμοι, πιο συχνοί, πιο παρατεταμένοι και πιο επικίνδυνοι καύσωνες, που πλέον πλήττουν με ιδιαίτερη ένταση και χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Η ανάλυση του ClimateHub δείχνει ότι η Ευρώπη κινείται σε δύο ταχύτητες: ο Νότος, μαζί και η Ελλάδα, ξεκινά ήδη από υψηλή βάση θερμικής επιβάρυνσης, ενώ η Κεντρική Ευρώπη βλέπει τα δικά της «ήπια» καλοκαίρια να ανατρέπονται βίαια.

Γερμανία: ρεκόρ 41,5 βαθμών και υποδομές στα όρια

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Η Γερμανία βρέθηκε στο κέντρο του νέου ευρωπαϊκού συναγερμού. Το θερμόμετρο έφτασε, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, στους 41,5 βαθμούς Κελσίου στο Ντρέβιτζ, σπάζοντας νέο εθνικό ρεκόρ, μόλις μία ημέρα μετά το προηγούμενο των 41,3 βαθμών στο Ζάαρμπρουκεν. Η εικόνα δεν περιορίστηκε στους αριθμούς: δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι υπέστησαν ζημιές από τη ζέστη, ενώ η Deutsche Bahn συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τις μη αναγκαίες μετακινήσεις με τρένο.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η Γερμανία, μια χώρα που δεν έχει χτιστεί για παρατεταμένα 40άρια, βλέπει νοσοκομεία, γηροκομεία, σιδηροδρόμους και ενεργειακά δίκτυα να δοκιμάζονται. Στο Ντόρμαγκεν, στη δυτική Γερμανία, ένοικοι γηροκομείου χρειάστηκε να απομακρυνθούν λόγω επικίνδυνων θερμοκρασιών μέσα στο κτίριο, ενώ αναφέρθηκε και θάνατος ηλικιωμένου, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί αν συνδέεται απευθείας με τη ζέστη.

Τσεχία: ιστορικό ρεκόρ στο Ντοκσάνι

Στην Τσεχία, η εικόνα είναι εξίσου αποκαλυπτική. Το Ντοκσάνι, βόρεια της Πράγας, κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της χώρας, με τις πρώτες αναφορές να μιλούν για πάνω από 40,6 βαθμούς Κελσίου και διεθνή πρακτορεία να μεταδίδουν ακόμη υψηλότερες τιμές, έως 40,8 βαθμούς. Το προηγούμενο ρεκόρ, 40,4 βαθμοί, κρατούσε από το 2012.

Η Τσεχία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του νέου ευρωπαϊκού χάρτη κινδύνου. Χώρες που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαν τα ακραία θερμά επεισόδια εξαίρεση, τώρα μπαίνουν σε μόνιμη ζώνη προσαρμογής. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η θερμοκρασία της ημέρας. Είναι και οι νύχτες που δεν δροσίζουν, οι πόλεις που κρατούν τη ζέστη, τα σπίτια χωρίς επαρκή ψύξη, οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτες ομάδες που δεν έχουν χρόνο να ανακάμψουν.

Πολωνία: συναγερμός για θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς

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Η Πολωνία ζει επίσης πρωτόγνωρη πίεση. Το Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Διαχείρισης Υδάτων της χώρας εξέδωσε προειδοποιήσεις ανώτατου επιπέδου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται σε πολλές περιοχές στους 35 με 39 βαθμούς και σε τμήματα της δυτικής Πολωνίας να πλησιάζουν ή να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Οι προειδοποιήσεις κορυφώνονται το διήμερο 28-29 Ιουνίου, με έμφαση στη Κάτω Σιλεσία και σε περιοχές κοντά στο Ζγκοζέλετς και τη Γελένια Γκούρα.

Η Πολωνία δείχνει ότι το κύμα δεν είναι πια μόνο γαλλικό, ισπανικό ή ιταλικό πρόβλημα. Ο καύσωνας μετατοπίζεται ανατολικά και βόρεια, μετατρέποντας την Κεντρική Ευρώπη σε νέα ζώνη κλιματικού στρες.

Η επιστήμη: δεν είναι «τυχαίο καλοκαίρι»

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Η World Weather Attribution εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο κύμα καύσωνα είναι το σοβαρότερο που έχει καταγραφεί στην περιοχή που μελετήθηκε και ότι θερμοκρασίες όπως αυτές του Ιουνίου 2026 θα ήταν πρακτικά αδύνατες πριν από 50 χρόνια χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, ένα παρόμοιο κύμα τον Ιούνιο του 1976 θα ήταν περίπου 3,5 βαθμούς ψυχρότερο την ημέρα, ενώ το 45% των ευρωπαϊκών πόλεων που εξετάστηκαν έσπασε ή αναμενόταν να σπάσει όρια θερμικής καταπόνησης.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός σημειώνει ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος και ότι τα ακραία θερμά επεισόδια θα εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, ένταση και διάρκεια. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για ένα μεμονωμένο «θερμό επεισόδιο». Πρόκειται για το νέο κλιματικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα γράφονται πλέον τα καλοκαίρια της Ευρώπης.

Η Ελλάδα και η προειδοποίηση Ζερεφού

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Για την Ελλάδα, το μήνυμα είναι διπλό. Από τη μία, ο συγκεκριμένος καύσωνας της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης δεν είναι βέβαιο ότι μεταφέρεται αυτούσιος στη χώρα μας. Από την άλλη, όπως είχε πει ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός στη HuffPost, αυτό δεν σημαίνει εφησυχασμό. Για την άμεση μεταφορά του κύματος είχε πει ότι είναι «πολύ δύσκολα σε αυτή τη φάση», αλλά για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο «και μίας και δύο» θερμικών εισβολών.

Ο Ζερεφός συνέδεσε τη σημερινή ευρωπαϊκή εικόνα με τον καύσωνα του 2003, αλλά και με τον ελληνικό καύσωνα του 1987. Το κρίσιμο, όπως επισήμανε, είναι ότι τότε τέτοια φαινόμενα εμφανίζονταν κυρίως στην καρδιά του καλοκαιριού. Τώρα έρχονται μέσα στον Ιούνιο. Αυτό το χαρακτήρισε «κακό καμπανάκι» της φύσης.

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