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Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 41χρονη Άννα Λειψάκη, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο τουριστικό κατάλυμα όπου διέμενε, στην περιοχή της Σούγιας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr, συγγενείς και φίλοι θα την αποχαιρετήσουν σήμερα στις 18:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά.

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Η Άννα Λειψάκη ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Ήταν μία από τα τέσσερα παιδιά του πρώην προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων και πρώην αντιδημάρχου Χανίων, Δημήτρη Λειψάκη, και αδελφή του Σεμπάστιαν Λειψάκη, προπονητή του Ναυτικού Ομίλου Χανίων.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης αναφέρει:

«Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο και άδικο χαμό της Άννας Λειψάκη, κόρης του πρώην Αντιδημάρχου Χανίων και αγαπητού μέλους της τοπικής μας κοινωνίας, Δημήτρη Λειψάκη.

Μια απώλεια τόσο πρόωρη και τόσο σκληρή αφήνει όλους μας άφωνους. Σε στιγμές σαν αυτές, τα λόγια στέκουν ανήμπορα μπροστά στο μέγεθος του πόνου μιας οικογένειας.

Εκ μέρους του Δήμου Χανίων και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή και ολόθερμα συλλυπητήριά μου στον αγαπητό φίλο Δημήτρη Λειψάκη και σε ολόκληρη την οικογένειά του. Η σκέψη μας είναι κοντά τους, με την ευχή να βρουν δύναμη και κουράγιο να σταθούν όρθιοι αυτές τις αβάσταχτες ώρες. Αιωνία της η μνήμη».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων.

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.