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Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι η ένταση κατά τη διάρκεια συνάντησης για τη μίσθωση ακινήτου οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας.

Στην ομολογία του περιγράφει ενέργειες συγκάλυψης του εγκλήματος, όπως τον καθαρισμό του χώρου, τη χρήση τραπεζικών καρτών και την απόκρυψη της σορού σε αγροτική περιοχή.

Ο 43χρονος επικαλείται χρήση ουσιών και απώλεια ελέγχου, ενώ η οικογένεια του θύματος απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του για τις συνθήκες του εγκλήματος.

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Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη στυγνή δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του.



Την πόρτα των δικαστηρίων Χανίων πέρασε στις 11:00 ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των Χανίων, με τις λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές για τις συνθήκες του εγκλήματος να είναι ιδιαίτερα σκληρές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στην 45χρονη, αφαιρώντας της τη ζωή μέσα στο σπίτι όπου εκείνη διέμενε και το οποίο του είχε νοικιάσει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η 8σέλιδη γραπτή ομολογία του κατηγορούμενου, μέσα από την οποία επιχειρεί να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν στο σπίτι στο Βαρύπετρο, το μεσημέρι της 30ής Μαΐου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να αναφέρει, η 45χρονη είχε πάει στο σπίτι για προγραμματισμένο έλεγχο, όπως προέβλεπε η μεταξύ τους συμφωνία μίσθωσης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συζήτηση ξεκίνησε ήρεμα, αλλά στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένταση, με αφορμή διαφωνίες που, κατά τους ισχυρισμούς του, σχετίζονταν με την καθημερινότητα και τη λειτουργία του σπιτιού.

Ο κατηγορούμενος περιγράφει ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα στον χώρο, κάνοντας λόγο για έντονη λογομαχία και αμοιβαίες αντιδράσεις. Στο πιο κρίσιμο σημείο της ομολογίας του ισχυρίζεται ότι υπήρξε συμπλοκή, κατά την οποία η γυναίκα επιχείρησε να τον χτυπήσει με αντικείμενο και εκείνος αντέδρασε.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία μέσα στο δωμάτιο, οδηγώντας στον θανάσιμο τραυματισμό της 45χρονης. Όπως υποστηρίζει, μετά το περιστατικό θεώρησε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει και αποχώρησε προσωρινά από τον χώρο.

Στην ομολογία του περιγράφει και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το έγκλημα. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε προσπάθεια καθαρισμού του χώρου, μεταφορά προσωπικών αντικειμένων της 45χρονης, χρήση τραπεζικών καρτών και ανάληψη χρημάτων, αλλά και σε απόπειρα να δημιουργήσει εικόνα ληστείας.

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Παράλληλα, παραδέχεται ότι αργότερα μετέφερε τη σορό της σε αγροτική περιοχή, όπου και την απέκρυψε. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, μετά το έγκλημα επιχείρησε να συνεχίσει την καθημερινότητά του, ώστε να μη γίνει αντιληπτός.

Μάλιστα, μετά τη δολοφονία της 45χρονης φέρεται να πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του, η οποία διαμένει στη Γαύδο, ενώ, αφού έθαψε τη σορό σε λάκκο σε χωράφι, σε μικρή απόσταση από το διαμέρισμα, φέρεται να αγόρασε γλυκά και να επισκέφθηκε φίλο του.

Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι η χρήση κάνναβης, σε συνδυασμό με την ένταση της στιγμής, επηρέασε την ψυχολογική του κατάσταση, λέγοντας ότι «έχασε τον έλεγχο». Παράλληλα, δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης.

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Η οικογένεια της Σταυρούλας Λεβεντάκη, από την πλευρά της, απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Ο 43χρονος αναμένεται να δώσει συμπληρωματικές εξηγήσεις ενώπιον των ανακριτικών αρχών, με την υπόθεση να παραμένει στο επίκεντρο λόγω της βαρύτητας των κατηγοριών και των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Πηγή: Nea Kriti

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