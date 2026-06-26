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Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, συμμετοχή σε συμπλοκή με χρήση όπλων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.

Η αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων σημειώθηκε στην πλατεία Αγίας Ελεούσας, οδηγώντας στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου θύματος.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν επτά άτομα αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, ενώ η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι ερευνητές εξετάζουν το κίνητρο της διαμάχης μεταξύ των ομάδων, αποκλείοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο οπαδικών χαρακτηριστικών.

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Ποινική δίωξη για βαριά αδικήματα που τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο άσκησε ο εισαγγελέας για την δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα .

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν επτά συλληφθέντες για την συμπλοκή με την μοιραία κατάληξη.

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Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη που αφορά κατά περίπτωση αδικήματα για:

Ανθρωποκτονία με δόλο Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα βρεθούν οι κατηγορούμενοι.

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Η συμπλοκή που κατέληξε σε τραγωδία



Η αιματηρή συμπλοκή που κατέληξε στη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης, όταν δύο ομάδες νεαρών συναντήθηκαν στην πλατεία Αγίας Ελεούσας. Η αρχική λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή, στην οποία, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν αιχμηρά αντικείμενα και άλλα μέσα.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 15χρονος δέχθηκε θανάσιμο τραύμα στο στήθος, σε σημείο κοντά στην οδό Μεγαλοπόλεως, όπου κατέληξε παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο 17χρονος που συνελήφθη φέρεται να παραδέχθηκε ότι τον τραυμάτισε, υποστηρίζοντας ωστόσο στην κατάθεσή του ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει και ότι άρπαξε το μαχαίρι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του δράστη αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και άλλα στοιχεία της προανάκρισης. Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, ενώ εξετάζεται μαχαίρι που βρέθηκε στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, τα οποία οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Οι ερευνητές εξετάζουν ως πιθανό κίνητρο τη διαμάχη μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ διερευνάται αν το περιστατικό συνδέεται με προηγούμενη συμπλοκή που είχε σημειωθεί στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες νωρίτερα. Παράλληλα ερευνώνται τυχόν οπαδικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν τέτοια κίνητρα.

Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων. Η μητέρα του ενημερώθηκε για την ταυτότητα του θύματος αφού τον αναζητούσε από τα ξημερώματα και μετέβη στο νοσοκομείο, όπου προχώρησε στην αναγνώρισή του.