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Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν καμένα οστικά υπολείμματα και τη σορό του δεύτερου θύματος σε δασική περιοχή κοντά στην κατοικία του κατηγορουμένου.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος αφαίρεσε χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων μετά την εξαφάνισή τους από καταφύγιο αστέγων.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αναφέρθηκε ότι ο κατηγορούμενος εξέφρασε ενδιαφέρον για σκηνές διαμελισμού από την τηλεοπτική σειρά Dexter.

Ο Ντέσμπορο αρνείται όλες τις κατηγορίες, παρά τα στοιχεία που τον συνδέουν με τη συγκατοίκηση και τις τελευταίες επαφές με τα θύματα.

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Σοκ και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση που εξετάζεται στο Κακουργιοδικείο του Γουίντσεστερ, με κατηγορούμενο τον 40χρονο Τζέιμς Ντέσμπορο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο άνδρας φέρεται να δολοφόνησε δύο ανθρώπους που είχε γνωρίσει σε καταφύγιο αστέγων, να διαμέλισε τα σώματά τους και στη συνέχεια να επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη καίγοντας και θάβοντας τα λείψανά τους σε δασική περιοχή της Κορνουάλης, το καλοκαίρι του 2025.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εισαγγελέας Άχμεντ Χοσέιν ανέφερε στους ενόρκους ότι οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν περισσότερα από 1.900 καμένα οστικά υπολείμματα στο δάσος Παραμούρ Γουντς, κοντά στο Στίκερ της Κορνουάλης και σε μικρή απόσταση από την καλύβα όπου διέμενε ο κατηγορούμενος. Τα θραύσματα βρέθηκαν μέσα στην κοίτη ενός ρέματος, παγιδευμένα ανάμεσα σε ρίζες φυτών, και αργότερα επιβεβαιώθηκε μέσω εξέτασης DNA ότι ανήκαν στον 57χρονο Κλαούντιο Ακουιλίνο, ένα από τα δύο θύματα.

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Fan of TV serial killer Dexter 'dismembered and burnt bodies of two men in woods'.



Sky's @DanWNews reports ⬇️ https://t.co/S1YvLAcvEb — Sky News (@SkyNews) June 24, 2026

Ο εισαγγελέας αποκάλυψε επίσης ότι σε διαφορετικό σημείο του ίδιου δάσους βρέθηκε η σορός του δεύτερου θύματος, του 43χρονου Ντάνιελ Κόουλμαν, μέσα σε ρηχό τάφο. Όπως ειπώθηκε στο δικαστήριο, το σώμα είχε διαμελιστεί, ενώ οι ένορκοι είδαν και σχετικό χάρτη της περιοχής κατά την ακροαματική διαδικασία. Περιγράφοντας τα ευρήματα, ο κ. Χοσέιν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μπορείτε να δείτε τον κορμό, τα πόδια και τα πέλματα».

Σύμφωνα με το Sky News, ο Ντέσμπορο, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες, είχε αναφέρει σε ιατροδικαστικό επιστήμονα που βρισκόταν στο δάσος ότι του άρεσαν ιδιαίτερα οι σκηνές διαμελισμού από τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Dexter. Η σειρά έχει ως βασικό χαρακτήρα έναν αναλυτή της αστυνομίας που διατηρεί διπλή ζωή ως κατά συρροή δολοφόνος στο Μαϊάμι.

Ο εισαγγελέας σημείωσε ότι η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των ευρημάτων, καθώς οι διαμελισμένες σοροί εντοπίστηκαν στην ίδια περιοχή όπου διέμενε ο κατηγορούμενος. Όπως τόνισε, πρόκειται για σειρά που περιλαμβάνει σκηνές διαμελισμού και απόκρυψης πτωμάτων.

Παράλληλα, στο δικαστήριο έγινε λόγος για στοιχεία της κατηγορίας σύμφωνα με τα οποία ο Ντέσμπορο φέρεται να αφαίρεσε χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο ανδρών μετά την εξαφάνισή τους.

Κατά την εισαγγελική εκδοχή, και τα δύο θύματα είχαν συγκατοικήσει με τον κατηγορούμενο και ήταν τα τελευταία άτομα που είχαν δει ζωντανά πριν χαθούν τα ίχνη τους.

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Αναφέρθηκε ακόμη ότι ο Ντάνιελ Κόουλμαν είχε ζήσει μαζί με τη σύζυγό του σε καταφύγιο αστέγων στο Νιούκι, μέχρι τον χωρισμό τους τον Μάρτιο του 2025. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατηγορία, ο Ντέσμπορο διατηρούσε σχέση με την πρώην σύντροφο του Κόουλμαν, κάτι που εκτιμάται ότι προκάλεσε εντάσεις.

Τέλος, οι αρχές ανέφεραν ότι ο Κόουλμαν εθεάθη για τελευταία φορά στις 3 Ιουνίου, όταν είχε βγει και καταναλώσει αλκοόλ μαζί με τον Ντέσμπορο σε μπαρ στις περιοχές Τρούρο και Φάλμαουθ.

Με πληροφορίες από Sky News

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