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Ο 43χρονος ένοικος της θα απολογηθεί στον ανακριτή για ανθρωποκτονία από πρόθεση και σειρά άλλων κακουργηματικών πράξεων που του αποδίδονται.

Η Ελληνική Αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση αξιοποιώντας τεχνολογικά μέσα, παρά τις προσπάθειες του δράστη να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Οι αρχές συνεχίζουν την ανάκριση για να διευκρινιστούν πλήρως τα κίνητρα του εγκλήματος και η πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων.

Ο κατηγορούμενος ήταν ενσωματωμένος στην τοπική κοινωνία και δεν είχε προκαλέσει υποψίες στο περιβάλλον του μέχρι τη σύλληψή του.

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Ανείπωτη θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, που δολοφονήθηκε από τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της στα Χανιά. Η τελευταία πράξη του δράματος τελέστηκε στο Βαρύπετρο, όπου κηδεύτηκε στις 11:00 η άτυχη 45χρονη, παρουσία συγγενών, φίλων και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να της πουν το ύστατο χαίρε.

Θλίψη στην κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Σύμφωνα με το creta24.gr, οι οικείοι της παραμένουν συγκλονισμένοι από την τραγική απώλεια και δυσκολεύονται να αποδεχθούν τον άδικο χαμό της, ζητώντας την απονομή δικαιοσύνης και την αυστηρή τιμωρία του καθ’ ομολογίαν δράστη.

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Την ίδια ώρα την Παρασκευή (26/06) οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο. Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι οι ερευνητές φρόντισαν να μην αντιληφθεί ο ύποπτος πως βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών. «Μέσα σε 24 ώρες είχαμε τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία που είχαν καθαριστεί επιμελώς από τον δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του. Ωστόσο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η εργασία του επιστημονικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων ή με το κίνητρο της δολοφονίας, η κα Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως και αναμένεται να διερευνηθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Ερωτηθείσα για τη στάση της συζύγου του κατηγορουμένου, η οποία φέρεται να εξακολουθεί να τον στηρίζει, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο κατηγορούμενος ζούσε επί σειρά ετών στην περιοχή και είχε ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινωνία, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο για τους κατοίκους να πιστέψουν ότι θα μπορούσε να εμπλέκεται σε μια τόσο σοβαρή εγκληματική ενέργεια.Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία μόνο μία φορά για αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου, στοιχείο που συνέβαλε στο να μη θεωρείται ύποπτος από το περιβάλλον του.



