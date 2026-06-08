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Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνοδοιπόροι και πολιτικοί αντίπαλοι, στο Κοιμητήριο Παπάγου. Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πολιτική διαδρομή, αλλά και την εικόνα ενός πολιτικού που συνέδεσε το όνομά του με μεγάλα έργα υποδομής.

Η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά τελείται σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο Κοιμητήριο Παπάγου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

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Ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε επί σειρά ετών κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός σε κυβερνήσεις του κόμματος. Υπήρξε επίσης διεκδικητής της ηγεσίας της ΝΔ, το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή.

Γνωστός και με το προσωνύμιο «Σαρακατσάνος», συνεργάστηκε με όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας μέχρι την περίοδο του Κώστα Καραμανλή και θεωρήθηκε για χρόνια ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της κομματικής και κυβερνητικής παράταξης.

Η πολιτική του διαδρομή δεν ήταν χωρίς συγκρούσεις. Το 1998 ήρθε σε ευθεία ρήξη με τον Κώστα Καραμανλή, γεγονός που οδήγησε στη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. Η επιστροφή του, λίγα χρόνια αργότερα, είχε καταγραφεί με την ιστορική φράση του τότε προέδρου της ΝΔ από το βήμα του συνεδρίου: «Γιώργο, καλώς όρισες σπίτι σου».

Στις εκλογές του 2004 εξελέγη με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας και από τον Μάρτιο του 2004 έως τον Οκτώβριο του 2009 διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο Γιώργος Σουφλιάς ταυτίστηκε όσο λίγοι με την έννοια των μεγάλων έργων. Δεν ήταν μόνο ο έμπειρος κομματικός και κυβερνητικός παράγοντας. Ήταν και ο υπουργός των υποδομών, των δρόμων, των παρεμβάσεων που άλλαξαν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

Από τα έργα που συνδέθηκαν με τη δική του πολιτική σφραγίδα ξεχωρίζει η παράκαμψη των Καμένων Βούρλων και η συνέχεια του οδικού άξονα με τα τούνελ και τις γέφυρες από τη Λαμία, πάνω απο την Στυλίδα, παρεμβάσεις που έδωσαν άλλη διάσταση στις μετακινήσεις, στην ασφάλεια και στη σύνδεση της χώρας.

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Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν, με αυτή την έννοια, ο Σουφλιάς των μεγάλων έργων. Ένας πολιτικός που μπορεί να προκάλεσε αντιπαραθέσεις, να βρέθηκε στο επίκεντρο εσωκομματικών συγκρούσεων και να πλήρωσε πολιτικά επιλογές του, αλλά άφησε πίσω του απτό έργο σε κρίσιμες υποδομές.

Το 2009, αν και επανεξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική την επομένη των εκλογών. Έκτοτε ιδιώτευε, έχοντας αποτραβηχτεί από το δημόσιο προσκήνιο.

Σήμερα, με την εξόδιο ακολουθία στο Κοιμητήριο Παπάγου, κλείνει ο κύκλος μιας από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της μεταπολιτευτικής Κεντροδεξιάς. Ενός πολιτικού που πέρασε από την πρώτη γραμμή της εξουσίας, γνώρισε συγκρούσεις, επιστροφές και δικαιώσεις, και έμεινε στη συλλογική μνήμη ως άνθρωπος των αποφάσεων και των μεγάλων έργων.

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ΥΓ.: Επιτρέψτε μου σε αυτό το άρθρο να αποχαιρετήσω προσωπικά το Γιώργο Σουφλιά. Απλά ανθρώπινα, καθώς στη μνήμη μου έχω μέσα σε όλα εκείνη τη βραδιά πριν από πολλά χρόνια που περάσαμε μαζί στη μπουάτ του Διονύση Σαββόπουλου στου Γκύζη. Γιατί είχε και τη μουσική και την κουλτούρα και το χιούμορ μέσα του.

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