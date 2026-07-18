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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε, το Σάββατο 18 Ιουλίου, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το ριάλιτι «Bar» του Mega, το οποίο προβλήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

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Ο γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών, όπως έγινε γνωστό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή του.

Τα αγαπημένα του πρόσωπα έφτασαν από νωρίς στον ναό για να τον αποχαιρετήσουν, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια τους. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Έλενα Κατραβά

Νίκος Βουρλιώτης

Έλενα Τσαβαλιά-Μάρκος Σεφερλής

Νίκος Ελεύθερας-Γιώργος Ελεύθερας

Γιάννης Αϊβάζης

Νίκος Ελεύθερας-Γιώργος Ελεύθερας

Γιάννης Κουτράκης-Έλενα Κατραβά

Πηγή φωτογραφιών: NDP