Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εκδηλώσεις πένθους για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ συνεχίζονται για έκτη ημέρα στη Νατζάφ του Ιράκ, παρουσία ανώτατων αξιωματούχων και χιλιάδων πιστών.

Η σορός του πρώην ηγέτη μεταφέρθηκε στο Ιερό του Ιμάμη Άλι, ενώ οι ιρακινές αρχές εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης.

Η νεκρώσιμη πομπή ξεκίνησε από την Τεχεράνη και την πόλη Κομ, με επόμενο σταθμό την Καρμπάλα πριν την τελική ταφή στο Μασχάντ του Ιράν.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε εσπευσμένα από τη Νατζάφ για την Τεχεράνη, μετά από αναφορές για πυραυλική επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι εκδηλώσεις θρήνου για τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για έκτη ημέρα, φτάνοντας στην Νατζάφ του κεντρικού Ιράκ που αποτελεί έναν από τους ιερότερους προορισμούς προσκυνήματος στον κόσμο για το Σιιτικό Ισλάμ, καθώς είναι ο τόπος ταφής του Ιμάμη Άλι, ξαδέλφου και γαμπρού του Προφήτη Μωάμεθ.

Συνεχίζεται στο Ιράκ η κηδεία του Χαμενεΐ

Η σορός του Χαμενεΐ έφτασε εχθές 7/8 στο Ιράκ, παρουσία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν και του Υπυργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί, ενώ χιλιάδες πιστοί και υποστηρικτές του καθεστώτος έδωσαν το «παρών», κρατώντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, κόκκινες και μαύρες σημαίες που συμβολίζουν το πένθος και την εκδίκηση και και πορτραίτα του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη.

Advertisement

Advertisement

(8)Coffin of the martyred Leader of the Islamic Republic of #Iran, Ayatollah Seyyed Ali #Khamenei, moved through dense crowds of mourners in holy city of Najaf (Iraq).#Khamenei #Iran#WeMustRise pic.twitter.com/cwG2Gv8r6j — I.R. Iran Embassy – Prague (@IRANinCZECH) July 8, 2026

Ο Ιρακινός Πρωθυπουργός Άλι αλ-Ζαΐντι, ανώτεροι Ιρακινοί αξιωματούχοι και Σιίτες θρησκευτικοί παράγοντες υποδέχθηκαν το φέρετρο στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Νατζάφ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Αναμένοντας μεγάλη προσέλευση πιστών, οι ιρακινές αρχές θα εφαρμόσουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από τη Νατζάφ.

«Εμείς, ο λαός του Ιράκ, θα παραμείνουμε αγκάθι στα μάτια των εχθρών», λέει ο Τζααφάρ Τζαβάντ, ο οποίος συμμετέχει στην κηδεία. «Η έλευσή του σε εμάς αποτελεί τη μέγιστη δυνατή τιμή και, θεού θέλοντος, θα φανούμε πιστοί και θα ξεπληρώσουμε ένα μικρό μέρος του χρέους μας στην ιερή πόλη της Νατζάφ».

Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters

Η θρησκευτική πομπή ξεκίνησε από την Τεχεράνη, μεταφέρθηκε στη σιιτική ιερατική πόλη Κομ, προτού φτάσει στο Ιράκ. Συνεχίζει προς την ιρακινή ιερή πόλη Καρμπάλα, προτού το φέρετρο επιστρέψει στο Ιράν για την ταφή στο Μασχάντ αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Thousands march as Khamenei's funeral procession crosses into Iraqhttps://t.co/VHDlYQrESU — AL-MONITOR (@AlMonitor) July 8, 2026

Οι νεκρώσιμες προσευχές στη Νατζάφ θα πραγματοποιηθούν στο Ιερό του Ιμάμη Άλι και θα τελεστούν από τον Μουχάμαντ Τακί αλ-Χακίμ, ανώτερο λόγιο της Νατζάφ.

Advertisement

Ο στενός δεσμός Ιράκ – Ιράν

Ο δεσμός μεταξύ του Ιράκ και του γειτονικού Ιράν, και οι δύο χώρες με σιιτική πλειοψηφία, είναι βαθύς και διαμορφώνεται τόσο από τη θρησκεία όσο και από την πολιτική.

Στη δεκαετία του 1980, ο εκλιπών δικτάτορας του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, ο οποίος κατέστελλε τον σιιτικό πληθυσμό, ξεκίνησε πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ωστόσο, οι δύο χώρες έγιναν στενοί σύμμαχοι μετά την πτώση του Σαντάμ το 2003, κατά τη διάρκεια της εισβολής υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, και με την άνοδο στην εξουσία κυβερνήσεων στις οποίες κυριαρχούν οι Σιίτες στη Βαγδάτη.

Advertisement

Σήμερα, το Ιράν στηρίζει πολιτικούς με μεγάλη επιρροή αλλά και ένοπλες οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες εντάχθηκαν στον πόλεμο προς υποστήριξη του Ιράν, επιτιθέμενες σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ.

Ο Χαϊντάρ Τζααφάρ, ο οποίος ταξίδεψε από τη νότια πόλη της Βασόρας στη Νατζάφ, δήλωσε ότι αναμένει εκατομμύρια άνθρωποι να παρευρεθούν στην πομπή του Χαμενεΐ, «ακόμη και εκείνοι που δεν πρόσκεινται στο Ιράν, απλώς και μόνο επειδή σκοτώθηκε από ισραηλινο-αμερικανικά χέρια».

Να σημειωθεί ότι ο Εσμαήλ Καανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), εξήρε τον «πνευματικό δεσμό» μεταξύ των δύο χωρών με σιιτική πλειοψηφία.

Advertisement

«Ο εκτεταμένος σχεδιασμός για αυτό το ιστορικό γεγονός από την κυβέρνηση και τον λαό του Ιράκ δείχνει σε ολόκληρο τον κόσμο το βάθος του πνευματικού δεσμού μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών του Ιράκ και του Ιράν», δήλωσε ο Καανί.

Την ίδια ώρα, θνησιγενές φάνηκε ότι είναι στην πράξη το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας. Για αυτόν τον λόγο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε από την ιρακινή πόλη Νατζάφ για να επιστρέψει στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB

Μη πληροφορίες από Reuters, Jerusalem Post και Times of Israel, Al Jazeera

Advertisement

Advertisement