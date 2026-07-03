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Οι αρχές έχουν επιβάλει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, κλείνοντας δημόσιες υπηρεσίες και περιορίζοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πτήσεων κατά τη διάρκεια των τελετών.

Η σορός του πρώην ηγέτη θα μεταφερθεί σε πόλεις του Ιράκ πριν από την τελική ταφή του στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, την ερχόμενη Πέμπτη.

Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην προβούν σε επιθετικές ενέργειες, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν δυναμικά σε κάθε απειλή.

Τον Αλί Χαμενεΐ διαδέχθηκε ο γιος του, Μοτζτάμπα, ο οποίος ωστόσο δεν έχει πραγματοποιήσει κάποια δημόσια εμφάνιση μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

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Στο Ιράν άρχισε το εξαήμερο δημόσιο πένθος και οι τελετές για τον εκλιπόντα Ανώτατο Ηγέτη του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, περισσότερους από τέσσερις μήνες αφότου σκοτώθηκε σε πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η σορός του τέως Αγιατολάχ έχει μεταφερθεί στο Μεγάλο Μοσάλα της Τεχεράνης όπου εκτίθεται σε λαϊκό προσκήνυμα ενόψει της ταφής του στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ, την ερχόμενη Πέμπτη.

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Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κηδεία ενδέχεται να προσελκύσει έως και 20 εκατομμύρια πολίτες από όλο το Ιράν, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Iran has begun funeral processions for former Supreme Leader Ali Khamenei, with seven days of ceremonies set to begin in Tehran.



His coffin will travel across the country before his burial in his hometown of Mashhad on July 9. pic.twitter.com/QRxhQ91omB July 3, 2026

Funeral ceremonies and processions for Iran’s late supreme leader will take place between July 3-9 in several cities across Iran and Iraq before his burial in Mashhad.



Here's everything you need to know: https://t.co/0d2wFQ15Do pic.twitter.com/WULfq3bnXy — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 3, 2026

Η σορός του Χαμενεΐ θα παραμείνει στο Μεγάλο Μοσάλα για τρεις ημέρες, δίπλα στις σορούς μελών της οικογένειάς του που επίσης σκοτώθηκαν στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα του Φεβρουαρίου.

Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή κηδείας στην Τεχεράνη.

Οι αρχές διέταξαν το κλείσιμο των δημόσιων και ιδιωτικών γραφείων στην Τεχεράνη από το Σάββατο έως τη Δευτέρα, ενώ περιορισμοί στην κυκλοφορία θα αποκλείσουν το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της πόλης για τα ιδιωτικά οχήματα.

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Ο εναέριος χώρος πάνω από την Τεχεράνη θα κλείσει μερικώς από σήμερα και πλήρως τη Δευτέρα.

Μετά τις τελετές στην Τεχεράνη, η σορός του πρώην ανώτατου ηγέτη θα μεταφερθεί στις ιερές πόλεις του Ιράκ, τη Νατζάφ και την Καρμπάλα, πριν από την ταφή του στη Μασχάντ.

US officials believe Israel was planning to assassinate Iranian negotiators earlier this year, during talks aimed at ending the fighting between Washington and Tehran, US media reports.



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Στις τελετές αναμένεται να παρευρεθούν εκπρόσωποι πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Τον Χαμενεΐ διαδέχθηκε ο γιος του, Μοτζτάμπα, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ανέλαβε τη θέση του ανώτατου ηγέτη.

Επίθεση φοβάται η Τεχεράνη

Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα ενώ το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν μια εύθραυστη εκεχειρία, μετά την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης που άρχισε τον Φεβρουαρίο.

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Χθες, Πέμπτη ένας Ιρανός στρατιωτικός διοικητής προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να μην εξαπολύσουν επίθεση κατά του Ιράν, καθώς η χώρα θα είναι σε επίσημο εθνικό πένθος και θα λαμβάνουν χώρα τελετής για την επίσημη κηδεία του Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ,.

«Προειδοποιούμε τους εχθρούς του Ιράν, και κυρίως τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς (το Ισραήλ), να αποφύγουν τυχόν λανθασμένους υπολογισμούς και να αναλογιστούν τα σκληρά αντίποινα στα οποία θα προέβαιναν οι ένοπλες δυνάμεις μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή ή επιθετική ενέργεια κατά της χώρας μας», δήλωσε ο Αλί Αμπντολαχί, διοικητής του Κεντρικού Επιτελείου «Χατάμ αλ-Ανμπιγιά», σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως αναφέρει το Reuters.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απηύθυνε παρόμοια προειδοποίηση, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη θα δώσει άμεση και ισχυρή απάντηση σε οποιαδήποτε απειλή κατά του λαού ή της ηγεσίας της, μετά τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς ότι ο νυν Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «καταδικασμένος σε θάνατο».

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Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες για αυξημένα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της περιόδου του εθνικού πένθους.

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