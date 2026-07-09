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Η σορός του ηγέτη, ο οποίος σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό τον Φεβρουάριο, μεταφέρθηκε στη Μασχάντ μετά από πολυήμερες τελετές σε ιρανικές πόλεις και το Ιράκ.

Οι αρχές αναμένουν προσέλευση εκατομμυρίων πολιτών στην τελετή, η οποία πραγματοποιείται εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων και νέων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν.

Ο διάδοχος και γιος του εκλιπόντος, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως κατά τη διάρκεια των επικήδειων εκδηλώσεων που οργανώθηκαν για τον ηγέτη.

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Το Ιράν κηδεύει σήμερα τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον ανώτατο ηγέτη του, ύστερα από τιμές που του αποδόθηκαν για έξι ημέρες κατά τις οποίες έγινε περιφορά της σορού του στους σιιτικούς ιερούς τόπους της χώρας και στο γειτονικό Ιράκ και οργανώθηκαν επικήδειες τελετές, στις οποίες ωστόσο δεν έχει παρευρεθεί μέχρι στιγμής ο γιος του και διάδοχός του Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Το φέρετρο έφτασε σήμερα αεροπορικώς στην πόλη Μασχάντ, τη γενέτειρά του στο βορειοανατολικό Ιράν, όπου αργότερα θα γίνει η ταφή του, μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

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Footage shows huge crowds packed into the streets in Mashhad ahead of funeral ceremonies for the martyred Leader, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.



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Ο αγιατολάχ που ηγήθηκε της Ισλαμικής Δημοκρατίας για σχεδόν 37 χρόνια σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ηλικία 86 ετών σε βομβαρδισμό την πρώτη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η κηδεία του σήμερα τελείται εν μέσω αναζωπύρωσης των εντάσεων, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός: οι ΗΠΑ έπληξαν εκ νέου το Ιράν τη νύχτα της Τετάρτης προς σήμερα Πέμπτη σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον έλεγχό του στο Στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν δήλωσε ότι προέβη σε αντίποινα στοχοθετώντας εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Επίσης η σιδηροδρομική σύνδεση ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Μασχάντ, σε γραμμή μήκους περίπου 800 χιλιομέτρων, διακόπηκε ύστερα από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με τη σιδηροδρομική υπηρεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την οποία επικαλέστηκε σήμερα το πρωί η ιρανική κρατική τηλεόραση προσθέτοντας ότι έχουν διοργανωθεί οδικές μεταφορές για τους επιβάτες που δεν θα μπορέσουν να μετακινηθούν με το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σύμφωνα και πάλι με το Irna, ο Αλί Χαμενεΐ θα ενταφιαστεί στη Μασχάντ στο μαυσωλείο του Ρεζά, τον ιερότερο τόπο λατρείας του Ιράν. Ο ιμάμης Ρεζά είναι ο μόνος από τους δώδεκα ιμάμηδες των σιιτών που έχει ενταφιαστεί στη χώρα.

📹 لحظه ورود هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب به مشهد#انتقام_خون_امام_شهید pic.twitter.com/um1AnIGQwr Advertisement July 9, 2026

Ο κυβερνήτης της Μασχάντ Χασάν Χοσεϊνί, τον οποίο επικαλέστηκε η τηλεόραση, δήλωσε ότι «αναμένει πως έως και 15 εκατομμύρια άνθρωποι», δηλαδή αριθμός πενταπλάσιος από τον πληθυσμό της πόλης, θα παρευρεθούν στην ταφή.

Η τελετή προβλέπεται να αρχίσει στις 14:00 τοπική ώρα (13:30 ώρα Ελλάδος), καθώς μετατέθηκε για αρκετές ώρες λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε στη μεταφορά της σορού του Χαμενεΐ από το Ιράκ, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση.

Καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας και τις ώρες μέχρι να αρχίσει η κηδεία, πιστοί περίμεναν υπομονετικά στους δρόμους της Μασχάντ. Ορισμένοι κρατούσαν τεράστια πορτρέτα του Αλί Χαμενεΐ, ενώ άλλοι, σε ομάδες έψαλλαν χορωδιακά θρησκευτικούς ύμνους. Σε τεράστιο πανό που είχε τοποθετηθεί στην πρόσοψη ενός κτιρίου αναγραφόταν: «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ». Ένα άλλο αναφερόταν σε αμοιβή 100 εκατομμυρίων δολαρίων για τον θάνατό του.

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📹 همراهی جنگنده‌های ارتش با هواپیمای حامل پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای خانواده ایشان، لحظاتی قبل از ورود به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد#انتقام_خون_امام_شهید pic.twitter.com/Tdc1s3L5cX — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) July 9, 2026

Στο Ιράκ, στη νεκρική πομπή με το φέρετρο του Ιρανού ηγέτη, που έφερε τα χρώματα της ιρανικής σημαίας και στο πάνω μέρος του το εμβληματικό μαύρο τουρμπάνι του, μετείχε λαοθάλασσα στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, στις οποίες βρίσκονται οι ιερότεροι χώροι λατρείας του σιιτικού Ισλάμ.

Οι επικήδειες τελετές στο Ιράκ, όπου είχε διοργανωθεί ένας φόρος τιμής προς τον Ιρανό ηγέτη για μέρες, συγκέντρωσε εκατομμύρια ανθρώπους και θεωρήθηκε μια επίδειξη δύναμης και ενότητας από την πλευρά της ιρανικής εξουσίας, εν μέσω αναζωπύρωσης των εντάσεων με τις ΗΠΑ.

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Οι σοροί των συγγενών του αγιατολάχ Χαμενεΐ, οι οποίοι σκοτώθηκαν μαζί του στην Τεχεράνη (μιας από τις κόρες του, ενός γαμπρού του, μιας νύφης του και μιας εγγονής του, ηλικίας 14 μηνών σύμφωνα με τις αρχές) είχαν επίσης μεταφερθεί στο Ιράκ, χωρίς ωστόσο να γίνει και δική τους περιφορά.

📹 حال و هوای فرودگاه مشهد و مردمی که منتظر پیکر رهبر شهید هستند#انتقام_خون_امام_شهید pic.twitter.com/OrAouSaZ9M — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) July 9, 2026

Απών μέχρι στιγμής ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

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Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας και δεν έχει παρουσιαστεί δημοσίως από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο, δεν έχει επίσης εμφανιστεί δημοσίως από τότε που άρχισαν οι τελετές για την κηδεία του.

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Ο 56χρονος Ιρανός ηγέτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί στα πλήγματα στα οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, εκφράζεται μέσω ανακοινώσεων που αποδίδονται σε αυτόν.

Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε μάρτυρα, είναι συγκρίσιμες με εκείνες που είχαν τελεστεί για τον προκάτοχό του το 1989, τον αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεΐνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με εκατομμύρια Ιρανούς να κατακλύζουν τη Δευτέρα τους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας και μετά της ιερής πόλης Κομ στο Ιράν.

📹 موج عزاداران امام شهید در خیابان‌های مشهد ۲ ساعت مانده به شروع مراسم تشییع#انتقام_خون_امام_شهید pic.twitter.com/zofV4dCQsr Advertisement July 9, 2026

Η κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, η οποία αρχικά προβλεπόταν να διεξαχθεί τον Μάρτιο, αναβλήθηκε λόγω του πολέμου. Το φέρετρο με τη σορό του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα για δύο ημέρες, το Σάββατο και την Κυριακή, στη Μεγάλη Μοσάλα, θρησκευτικό και πολιτικό συγκρότημα της ιρανικής πρωτεύουσας, όπου του απηύθυνε το ύστατο χαίρε πλήθος Ιρανών που θρηνούσαν και αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

In the Holy Shrine of Imam Hussain, Allama Sayyid Ahmad al-Safi leads the funeral prayer over the body of Sayyid Al-Qaed Ali al-Khamenei. pic.twitter.com/QoZVSJKsCV — Seyyed Amir (@AmirJ3193) July 9, 2026

🚨🇮🇶🇮🇷 Khamenei's coffin crossed into Iraq, and the size of the crowds are INSANE



-Thousands marched through the holy city of Najaf, chanting "Death to America" and "Death to Israel" as the coffin rolled through on a truck



-Iraqi PM Ali al-Zaidi led the official airport… pic.twitter.com/tHp3yVI6hy — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 8, 2026