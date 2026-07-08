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Σε νέα σοβαρή κλιμάκωση οδεύει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα από ΗΠΑ και Ιράν.

Μάλιστα, το Κεντρικό Αρχηγείο Χατάμ αλ-Ανμπίγια του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε πηγή υποστήριξης προς τον στρατό των ΗΠΑ, η οποία σχετίζεται με επιθετική ενέργεια κατά της ιρανικής κυριαρχίας, θα θεωρηθεί νόμιμος στόχος για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

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Σε ανακοίνωσή του, την οποία μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το αρχηγείο, μια διοικητική μονάδα εντός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ανέφερε: «Η προέλευση οποιασδήποτε υποστήριξης προς τον επιτιθέμενο αμερικανικό στρατό, κατά την επιθετική του ενέργεια ενάντια στην κυριαρχία και τα εδάφη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, θα αποτελέσει νόμιμο στόχο για τις Ένοπλες Δυνάμεις».