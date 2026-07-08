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Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη για επιθέσεις εναντίον πλοίων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τονίζοντας πως κύριος στόχος των ενεργειών του παραμένει η αποπυρηνικοποίηση της χώρας.

Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για την αξιοπιστία του Ιράν στις διαπραγματεύσεις, δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιτύχουν τους στόχους τους ακόμη και χωρίς επίσημη συμφωνία.

Ο πρόεδρος προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν κρίσιμες υποδομές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εγκαταστάσεων αφαλάτωσης, εάν κριθεί απαραίτητο.

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Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονταν για μια νέα νύχτα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, λίγες μόνο ώρες αφότου είχε ανακοινώσει το τέλος της εκεχειρίας, μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στον Κόλπο.

«Τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ», είπε ο κ. Τραμπ όταν ρωτήθηκε για πιθανή επανάληψη των εχθροπραξιών. «Πιθανότατα θα τους χτυπήσουμε σκληρά και πάλι απόψε».

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«Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Απόψε θα τους χτυπήσουμε σκληρά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο κ. Τραμπ έκανε αυτές τις δηλώσεις στην Άγκυρα της Τουρκίας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Ανέφερε ότι οι επιθέσεις αποτελούν συνέχεια των αντιποίνων για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

BREAKING: Trump says the US will "probably hit Iran hard again tonight." pic.twitter.com/YL70AG4EHS — Bull Theory (@BullTheoryio) July 8, 2026

«Συμπεριφέρονται πολύ άσχημα», είπε για το Ιράν, κατηγορώντας τη χώρα ότι εκτόξευσε drones και έναν πύραυλο εναντίον πλοίων.

Είπε επίσης ότι «δεν είναι ικανοποιημένος με τις ενέργειες των Ιρανών», προσθέτοντας ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος, αλλά ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν το Ιράν να διαθέτει πυρηνικό όπλο.

«Πρόκειται για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στους στόχους των ΗΠΑ στο Ιράν, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την ιρανική διαπραγματευτική ομάδα και λέγοντας ότι «είπε ψέματα» σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των κλειστών συναντήσεων.

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«Δεν ξέρω καν αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ίσως το κάνουμε και χωρίς συμφωνία, γιατί ξέρετε κάτι; Είναι πιο εύκολο», είπε ο Τραμπ, χωρίς να διευκρινίσει πώς οι ΗΠΑ θα επιτύχουν τους στόχους τους εκτός διαπραγματεύσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε αμφιβολίες για τη διάρκεια οποιασδήποτε μελλοντικής πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ισχύσει με το Ιράν. Αν συνάψουμε συμφωνία με το Ιράν, δεν είμαι σίγουρος ότι θα κρατήσει, γιατί τους βρήκα πολύ ανέντιμους ανθρώπους», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν για την πρόσφατη κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, αναφέροντας ότι οι Ιρανοί ζήτησαν «διάλειμμα» κατά τη διάρκεια της κηδείας του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, η οποία διήρκεσε μία εβδομάδα, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις την πρώτη ημέρα του πολέμου.

«Ζήτησαν διάλειμμα, ήθελαν να παρευρεθούν στην κηδεία του Χαμενεΐ, και εγώ είπα να τους το δώσουμε, αλλά άρχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους», δήλωσε ο Τραμπ.

«Θέλω να πω, ήταν κάτι τρελό. Τελικά τον σκοτώσαμε, οπότε υποθέτω ότι πρέπει να το δει κανείς έτσι», παραδέχτηκε.

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«Ζήτησαν επίσης να μην τους σκοτώσουμε, και εμείς τους είπαμε ότι δεν θα τους σκοτώσουμε», κατά τη διάρκεια της κηδείας, πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν είχαν «τεράστιο αντίκτυπο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στην Άγκυρα, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψαν συστήματα ραντάρ τα οποία η Τεχεράνη βρισκόταν σε διαδικασία ανακατασκευής, χωρίς όμως να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς του.

Προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση. «Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα ηλεκτροπαραγωγά εργοστάσια… αν χρειαστεί, θα τα καταστρέψουμε», και πρόσθεσε: «Τα εργοστάσια αφαλάτωσης… θα τα καταστρέψουμε αν χρειαστεί. Δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό».

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