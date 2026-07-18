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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε, το Σάββατο 18 Ιουλίου, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό.

Τα αγαπημένα του πρόσωπα έφτασαν από νωρίς στον ναό για να τον αποχαιρετήσουν, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια τους. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

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Συγκλόνισε ο γιος του Καριέρε

Ο ένας εκ των γιων του Λορέντζο Καριέρε, ο Ρομπέρτο, εκφώνησε τον επικήδειο λόγο, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «μπαμπά μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου και θα με βασανίσεις».

Νίκος Ελεύθερας-Γιώργος Ελεύθερας Γιάννης Αϊβάζης Νίκος Βουρλιώτης

Ο Λορέντζο Καριέρε αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τους δύο γιους τους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς η οικογένειά του να έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή του.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρύτερα γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το ριάλιτι «Bar» του Mega, το οποίο προβλήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ο γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών, όπως έγινε γνωστό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάστασή του.