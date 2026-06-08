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Στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου τελείται η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού Γιώργου Σουφλιά.

Επιθυμία της οικογένειάς του είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

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Ο Γιώργος Σουφλιάς, που διετέλεσε επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα τόσο στην κομματική όσο και στην κυβερνητική πορεία της παράταξης, πέθανε στα 85 του χρόνια την περασμένη Παρασκευή.