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Πριν από λίγα εικοσιτετράωρα πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής Τζων Τίκης, που έκανε καριέρα στον χώρο του μουσικού πενταγράμμου τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Μάλιστα, λίγο αργότερα η Μάγδα Τσέγκου, μέσω των social media, αποκάλυψε ότι ο Τζων Τίκης πέθανε δίνοντας μάχη με τη σοβαρή και ανίατη ασθένεια ALS. Την Κυριακή (26.07.2026) η κόρη του τραγουδιστή, Άντζελα Τίκη αποκάλυψε ότι η κηδεία του Τζων Τίκη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Ιουλίου στη Γλυφάδα.

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«Με αγάπη και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 12:00 στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στη Γλυφάδα.

Όσοι επιθυμούν να τον συνοδεύσουν στο τελευταίο του ταξίδι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους», έγραψε η Άντζελα Τίκη στο Instagram.