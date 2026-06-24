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Απίστευτες σκηνές έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (22.06.2026) στην πτήση από Βαρσοβία προς τα Χανιά, καθώς 2 γυναίκες προκάλεσαν αναστάτωση ενώ επιτέθηκαν και σε αστυνομικό.

Όλα έγιναν το βράδυ της Δευτέρας (22.06.2026) κατά την διάρκεια της πτήσης από την Βαρσοβία προς τα Χανιά, όταν 2 γυναίκες από τη Λευκορωσία ηλικίας 45 και 47 ετών αντίστοιχα, άρχισαν να δημιουργούν φασαρία στους επιβάτες αλλά και στο προσωπικό της πτήσης, αφού κάπνιζαν μέσα στο αεροπλάνο, δεν συμμορφώνονταν με τις υποδείξεις του προσωπικού και φώναζαν.

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Όπως ήταν φυσικό, ενημερώθηκε η αστυνομία του αεροδρομίου Ιωάννης Δασκαλογιάννης για το περιστατικό και οι αστυνομικοί περίμεναν την προσγείωση για να συλλάβουν τις 2 γυναίκες.

Όμως η μία εκ των γυναικών, σε κατάσταση αμόκ άρχισε να κλωτσάει και να χτυπάει τον έναν αστυνομικό με αποτέλεσμα να τον στείλει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με κάταγμα στο χέρι.

Οι 2 γυναίκες μετά από αυτή τη συμπεριφορά τους συνελήφθησαν.