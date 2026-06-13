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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν απογειωθεί αεροσκάφος της Delta Air Lines στο Κανκούν του Μεξικού, καθώς «παρεμποδίστηκε» από ένα σμήνος μελισσών.

Μέλισσες καθήλωσαν αεροσκάφος της Delta λίγο πριν την απογείωση

Ειδικότερα, οι επιβάτες του αεροσκάφους αναγκαστηκαν να εγκαταλείψουν την άτρακτο διότι τα πτερύγια του φτερού του Boeing 737 ήταν αδύνατο να ανοίξουν, ενώ ένας από τους υπαλλήλους του αεροδρομίου αναγκάστηκε να φορέσει στολή μελισσοκόμου για να προστατευτεί.

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Δείτε το απίστευτο βίντεο:

WATCH: A Delta Air Lines flight was delayed in Cancun on Thursday after a swarm of bees settled on the 737's wing. The issue was soon resolved with some forward speed on takeoff!



Video: @FerikaBoss pic.twitter.com/698uuqxprI June 12, 2026

Σύμφωνα με αναφορές της μεξικανικής αεροπορίας, το προσωπικό του αεροδρομίου έλαβε προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των επιβατών και να αποτρέψουν τυχόν πιθανούς λειτουργικούς κινδύνους.

Επειδή η πτήση είχε ήδη καθυστερήσει, δόθηκε το «πράσινο φως» για να αναχωρήσει. Όταν το αεροσκάφος επιτάχυνε κατά την απογείωσή του, οι μέλισσες φαίνεται να απομακρύνθηκαν λόγω του ισχυρού αέρα και η πτήση συνεχίστηκε κανονικά.

Οι παρατηρητές της αεροπορίας σημείωσαν ότι σμήνη μελισσών συγκεντρώνονται περιστασιακά σε οχήματα, κατασκευές και αεροσκάφη λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, ιδιαίτερα σε θερμότερα κλίματα. Ωστόσο, τέτοια περιστατικά παραμένουν σχετικά σπάνια στην εμπορική αεροπορία.