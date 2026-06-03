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Οι σλοβενικές αρχές αρνήθηκαν την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, να επιτρέψουν σε ισραηλινό αεροσκάφος να προσγειωθεί στη Λιουμπλιάνα, αναγκάζοντάς το να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στην κροατική πρωτεύουσα, το Ζάγκρεμπ, εν μέσω κατηγοριών ότι η απόφαση ενέχει πολιτικά κίνητρα.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Israir, Ούρι Σίρκις, χαρακτήρισε την κίνηση ως «κατάφωρη παραβίαση των αεροπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

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Ο Σίρκις ισχυρίστηκε ότι οι αρχές στη Λιουμπλιάνα δεν επιτρέπουν στις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες να προσγειώνονται «επειδή αντιτίθενται σθεναρά, από πολιτική άποψη, στις θέσεις που υποστηρίζει η ισραηλινή κυβέρνηση».

Εξήγησε ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών και η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας παρενέβησαν στο θέμα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα».

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ επέκρινε την απόφαση, λέγοντας ότι «πρόκειται για ένα απαράδεκτο πολιτικό βήμα που βλάπτει άμεσα τους πολίτες του Ισραήλ, και όποιος επιδιώκει να μας μποϊκοτάρει μέσω του τομέα των αερομεταφορών πρέπει να καταλάβει ότι θα υπάρξουν συνέπειες».

Πρόσθεσε ότι «το Ισραήλ δεν θα παραμείνει αδρανές και θα δράσει χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του».

Ο ιστότοπος του εβραϊκού καναλιού Channel 12 σημείωσε ότι η Σλοβενία βρίσκεται εν μέσω μιας σημαντικής πολιτικής μετάβασης και ότι η κυβέρνηση στη Λιουμπλιάνα, η οποία αναγνώρισε το παλαιστινιακό κράτος στις 4 Ιουνίου 2024 και υιοθέτησε μια κριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ, δίνει τη θέση της σε μια δεξιά κυβέρνηση με επικεφαλής τον Γιάνεζ Γιάνσα, ο οποίος είναι γνωστός για την υποστήριξή του προς το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, η ισραηλινή ιστοσελίδα Ynet ανέφερε ότι η απερχόμενη κυβέρνηση της Σλοβενίας θεωρείται τα τελευταία χρόνια μία από τις πιο επικριτικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έναντι του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η παρούσα απόφαση λαμβάνεται εν μέσω μιας μεταβατικής περιόδου στη χώρα, ενώ η νέα κυβέρνηση που αναμένεται να συσταθεί θεωρείται πιο φιλική προς το Ισραήλ και η πολιτική σε αυτό το θέμα ενδέχεται να αλλάξει μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης.