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Το γραφείο του χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ψευδείς και «Χολιγουντιανούς», διαψεύδοντας παράλληλα τις αναφορές περί κατ' οίκον περιορισμού του πρώην προέδρου.

Παράλληλα, πρώην στέλεχος της Μοσάντ επέκρινε τη δημοσιοποίηση τέτοιων επιχειρησιακών λεπτομερειών, προειδοποιώντας ότι η αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και τις μεθόδους των υπηρεσιών πληροφοριών.

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Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ απέρριψε τις αναφορές των New York Times που κάνουν λόγο για τη φερόμενη συνεργασία του με τη Μοσάντ, κατηγορώντας το ειδησεογραφικό μέσο ότι «κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις και ψέμματα» για χάριν χρηματισμού, με σκοπό να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να τροφοδοτήσει εσωτερικές διαιρέσεις.

Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν αρνείται ότι είναι πληροφοριοδότης του Ισράηλ

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά όλους τους εντελώς ψευδείς ισχυρισμούς που προωθούν οι New York Times», αναφέρει το γραφείο του Αχμαντινετζάντ.

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Την ίδια ώρα, το γραφείο του πρώην προέδρου του Ιράν υποβαθμίζει το ρεπορτάζ, χαρακτηρίζοντας ως «Χολιγουντιανούς» τους ισχυρισμούς των ΝΥΤ, ενώ διαψεύδει την είδηση ότι είχε τεθεί υπό κατ’ οίκον περιορισμό, δηλώνοντας ότι ο Αχμαντινετζάντ παρέμενε ενεργός και συνέχιζε την κανονική καθημερινή του εργασία.

📰 Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad rejects as 'completely false' a New York Times report alleging that Israel’s Mossad sought to recruit him and that he is under house arrest



📍 Ahmadinejad’s office accuses newspaper of publishing fabricated reports to mislead… pic.twitter.com/ZSKcaZgmAv July 14, 2026

Μιλώντας στο ισραηλινό Channel 14, ένα πρώην ανώτερο στέλεχος της Μοσάντ, ο Σάγκι Ασουλίν, επέκρινε τη δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι η αποκάλυψη τέτοιων επιχειρησιακών λεπτομερειών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις μεθόδους και τις πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Υπάρχει ένα σύστημα εδώ, όπου πληροφορίες που βλάπτουν την ασφάλεια του κράτους δημοσιεύονται σε ξένες πηγές και αυτό περνάει χωρίς συνέπειες», δήλωσε ο Ασουλίν. «Εάν αυτές οι αναφορές αληθεύουν, η δημοσίευση τέτοιων λεπτομερειών θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την ασφάλεια των υπηρεσιών πληροφορίων», προσθέτει.

Η φερόμενη στρατολόγηση

Για χρόνια, το Ισραήλ διεξήγαγε μια μυστική επιχείρηση με στόχο τη στρατολόγηση του πρώην προέδρου του Ιράν ως πληροφοριοδότη και, σε μεταγενέστερο στάδιο, σχεδίαζε ακόμη και την τοποθέτησή του στην ηγεσία του Ιράν μετά την ανατροπή του καθεστώτος, σύμφωνα με εκτενή έρευνα του ειδησεογραφικού μέσου,

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα στάδια της επιχείρησης έλαβε χώρα στις αρχές του 2024, όταν ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος της Ουγγαρίας ζήτησε από τον Γκέργκελι Ντέλι, πρύτανη του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης Ludovika στη Βουδαπέστη, να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ σε ένα συνέδριο για την κλιματική αλλαγή.

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Ο Ντέλι δήλωσε ότι του ειπώθηκε πως το συνέδριο θα λειτουργούσε στην πραγματικότητα ως προετοιμασία για μυστικές συνομιλίες μεταξύ του Αχμαντινετζάντ και αξιωματούχων των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Παρά τις ανησυχίες για πιθανό πλήγμα στη δική του φήμη αλλά και του πανεπιστημίου, συμφώνησε να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ, καθώς πίστευε ότι αν «έχεις δύο εχθρούς και αυτοί οι εχθροί θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, τότε είναι προτιμότερο να κάνεις ό,τι μπορείς για να τους διευκολύνεις».

Πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη προκειμένου να συναντηθεί με τον Αχμαντινετζάντ.

Τα επόμενα χρόνια, το Ισραήλ προχώρησε σε αρκετές μυστικές πληρωμές προς τον Αλί Ακμπάρ Τζαβανφέκρ, εκπρόσωπο του Αχμαντινετζάντ, ενώ Ισραηλινοί πράκτορες συναντήθηκαν μαζί του αρκετές ακόμη φορές πριν από την έναρξη της επιχείρησης Roaring Lion.

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Τον Φεβρουάριο, όπως ανέφεραν οι New York Times, το κτιριακό συγκρότημα όπου κατοικεί ο Αχμαντινετζάντ επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο τους σωματοφύλακές του και το θωρακισμένο όχημά του. Στη συνέχεια, πράκτορες της Μοσάντ τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν σε ένα μυστικό κρησφύγετο. Τελικά, ο ίδιος εγκατέλειψε το κρησφύγετο για αδιευκρίνιστους λόγους και δεν εμφανίστηκε ξανά παρά μόνο στην κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad, who had not been seen in public for months, was seen attending a funeral procession for slain Supreme Leader Ali Khamenei in Tehran on Monday, according to videos circulating on social media.



A New York Times report in May claimed… pic.twitter.com/ZXeyRL5yfO — Iran International English (@IranIntl_En) July 6, 2026

Σύμφωνα με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, έχει τεθεί υπό κράτηση από την πτέρυγα πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

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Σύμφωνα με τον Αμπντολρεζά Νταβαρί, πρώην σύμβουλο και στενό συνεργάτη του Αχμαντινετζάντ, ο πρώην πρόεδρος δεν θα συνεργαζόταν με το Ισραήλ για τα χρήματα, αλλά γιατί είχε φιλοδοξίες να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, με τη βοήθεια ξένων δυνάμεων, αλλά ανησυχούσε ότι ένας πόλεμος θα οδηγούσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επιλέξουν στη θέση του ένα πρόσωπο που θα προκαλούσε αστάθεια και περαιτέρω εσωτερική ρηγμάτωση.

Ο ίδιος συνεργάτης πρόσθεσε ότι, έχοντας αποκλειστεί τρεις φορές από την προεδρική κούρσα του Ιράν, ο Αχμαντινετζάντ είχε χάσει την εμπιστοσύνη του προς το ιρανικό πολιτικό σύστημα.

Είχε επίσης εκφράσει απογοήτευση και δυσαρέσκεια για μέλη του ιρανικού καθεστώτος, όπως ο Χαμενεΐ. Ο συνεργάτης του αποκάλυψε στους New York Times πως ο Αχμαντινετζάντ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι, εάν επέστρεφε στην εξουσία, θα εξομάλυνε τις σχέσεις με το Ισραήλ μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ.

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Πηγές: Anadolu Agency, i24NEWS English





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