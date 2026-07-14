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Στόχος της Μοσάντ ήταν η δημιουργία ενός μαζικού κινήματος ανατροπής του καθεστώτος, με τον πρώην πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ να αναλαμβάνει μεταβατικό ηγετικό ρόλο.

Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες στρατολόγησαν τον Αχμαντινετζάντ ως πληροφοριοδότη, ενώ πραγματοποιήθηκαν μυστικές συναντήσεις στη Βουδαπέστη για τον συντονισμό των ενεργειών τους.

Το σχέδιο τελικά ναυάγησε λόγω των πιέσεων από την Τουρκία, των διαρροών στον Τύπο και των δισταγμών των κουρδικών ομάδων.

Σήμερα, ο Αχμαντινετζάντ φέρεται να βρίσκεται υπό κατ' οίκον περιορισμό από την πτέρυγα πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης.

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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το μυστικό σχέδιο της Μοσάντ για ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, επιστρατεύοντας τη βοήθεια των ετοιμοπόλεμων κουρδικών πληθυσμών που θα επιτίθονταν κατά των βάσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Η εμπλοκή των Κούρδων στον πόλεμο

Το σχέδιο για τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε λάβει την ονομασία «Παπουτσωμένος Γάτος» (Puss in Boots) προέβλεπε ισραηλινά πλήγματα σε θέσεις των Φρουρών της Επανάστασης κατά μήκος των συνόρων του Ιράν με το Ιράκ, στο ιρανικό Κουρδιστάν. Τα πλήγματα αυτά θα επέτρεπαν σε Κούρδους μαχητές να περάσουν στο Ιράν από το Ιράκ και να προχωρήσουν σε κουρδικές πόλεις στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, αναφέρει το ισραηλινό μέσο Channel 13.

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Φιλοδοξία της Μοσάντ ήταν οι χιλιάδες νεαροί Κούρδοι να συνασπίζονταν με τους Ιρανούς διαδηλωτές που επιθυμούσαν την ανατροπή του καθεστώτος, δημιουργώντας ένα μαζικό κίνημα που θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και την ίδια την πρωτεύουσα. Παράλληλα με την εμπλοκή των Κούρδων, το σχέδιο προέβλεπε επίσης ότι ο πρώην πρόεδρος Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ θα αναλάμβανε τελικά τον έλεγχο της χώρας, έχοντας έναν μεταβατικό προεδρικό ρόλο πριν τη σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης.

🇮🇱🇮🇷 Un plan du Mossad prévoyait une avancée kurde jusqu’à Téhéran et l’arrivée d’Ahmadinejad au pouvoirhttps://t.co/M8juGGbKUC July 14, 2026

Υπενθυμίζουμε ότι στην αρχή των πολεμικών συγκρούσεων, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σφοδρά πλήγματα εναντίον των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας –συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων του καθεστώτος, στρατιωτικών βάσεων, πυραυλικών συστημάτων, αστυνομικών τμημάτων και εγκαταστάσεων των Μπασίτζ– στα βορειοδυτικά της χώρας, σε μια προσπάθεια να διευκολύνουν την πορεία των Κούρδων.

Ειδικότερα, από τα τέλη Μαρτίου υπάρχουν αναφορές για ένα αμερικανο-ισραηλινό σχέδιο που προέβλεπε την είσοδο κουρδικών πολιτοφυλακών στο Ιράν στις αρχές της εκστρατείας κατά της Τεχεράνης, με την ελπίδα να πυροδοτηθεί μια εξέγερση που θα ανέτρεπε την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα όμως με το Channel 13, οι διαρροές στον Τύπο, οι πιέσεις που ασκήθηκαν από την Τουρκία και οι δισταγμοί των ίδιων των κουрδικών ομάδων οδήγησαν τελικά την Ουάσινγκτον στην εγκατάλειψη του σχεδίου. Κατά συνέπεια, οι Κούρδοι αποφάσισαν να αποσύρουν την υποστήριξή τους από τους πολεμικούς σχεδιασμούς και το εγχείρημα «ναυάγησε».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, που επικαλείται δημοσιεύματα του Καναλιού 12 και του Ynet, οι Κούρδοι του Ιράν, είχαν λάβει οικονομική βοήθεια και οχήματα, και οπλίστηκαν με ελαφρά όπλα, αντιαρματικούς εκτοξευτές, χειροβομβίδες και οβίδες όλμων.

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Η φερόμενη στρατολόγηση του Αχμαντινετζάντ

Για χρόνια, το Ισραήλ διεξήγαγε μια μυστική επιχείρηση με στόχο τη στρατολόγηση του πρώην προέδρου του Ιράν ως πληροφοριοδότη και, σε μεταγενέστερο στάδιο, σχεδίαζε ακόμη και την τοποθέτησή του στην ηγεσία του Ιράν μετά την ανατροπή του καθεστώτος, σύμφωνα με εκτενή έρευνα του ειδησεογραφικού μέσου,

Ένα από τα πιο ασυνήθιστα στάδια της επιχείρησης έλαβε χώρα στις αρχές του 2024, όταν ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος της Ουγγαρίας ζήτησε από τον Γκέργκελι Ντέλι, πρύτανη του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης Ludovika στη Βουδαπέστη, να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ σε ένα συνέδριο για την κλιματική αλλαγή.

Ο Ντέλι δήλωσε ότι του ειπώθηκε πως το συνέδριο θα λειτουργούσε στην πραγματικότητα ως προετοιμασία για μυστικές συνομιλίες μεταξύ του Αχμαντινετζάντ και αξιωματούχων των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Παρά τις ανησυχίες για πιθανό πλήγμα στη δική του φήμη αλλά και του πανεπιστημίου, συμφώνησε να προσκαλέσει τον Αχμαντινετζάντ, καθώς πίστευε ότι αν «έχεις δύο εχθρούς και αυτοί οι εχθροί θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, τότε είναι προτιμότερο να κάνεις ό,τι μπορείς για να τους διευκολύνεις».

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Πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη προκειμένου να συναντηθεί με τον Αχμαντινετζάντ.

Τα επόμενα χρόνια, το Ισραήλ προχώρησε σε αρκετές μυστικές πληρωμές προς τον Αλί Ακμπάρ Τζαβανφέκρ, εκπρόσωπο του Αχμαντινετζάντ, ενώ Ισραηλινοί πράκτορες συναντήθηκαν μαζί του αρκετές ακόμη φορές πριν από την έναρξη της επιχείρησης Roaring Lion.

Τον Φεβρουάριο, όπως ανέφεραν οι New York Times, το κτιριακό συγκρότημα όπου κατοικεί ο Αχμαντινετζάντ επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε ως στόχο τους σωματοφύλακές του και το θωρακισμένο όχημά του. Στη συνέχεια, πράκτορες της Μοσάντ τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν σε ένα μυστικό κρησφύγετο. Τελικά, ο ίδιος εγκατέλειψε το κρησφύγετο για αδιευκρίνιστους λόγους και δεν εμφανίστηκε ξανά παρά μόνο στην κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

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Σύμφωνα με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, έχει τεθεί υπό κράτηση από την πτέρυγα πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Σύμφωνα με τον Αμπντολρεζά Νταβαρί, πρώην σύμβουλο και στενό συνεργάτη του Αχμαντινετζάντ, ο πρώην πρόεδρος δεν θα συνεργαζόταν με το Ισραήλ για τα χρήματα, αλλά γιατί είχε φιλοδοξίες να αναλάβει την ηγεσία της χώρας, με τη βοήθεια ξένων δυνάμεων, αλλά ανησυχούσε ότι ένας πόλεμος θα οδηγούσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να επιλέξουν στη θέση του ένα πρόσωπο που θα προκαλούσε αστάθεια και περαιτέρω εσωτερική ρηγμάτωση.

Ο ίδιος συνεργάτης πρόσθεσε ότι, έχοντας αποκλειστεί τρεις φορές από την προεδρική κούρσα του Ιράν, ο Αχμαντινετζάντ είχε χάσει την εμπιστοσύνη του προς το ιρανικό πολιτικό σύστημα.

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Είχε επίσης εκφράσει απογοήτευση και δυσαρέσκεια για μέλη του ιρανικού καθεστώτος, όπως ο Χαμενεΐ. Ο συνεργάτης του αποκάλυψε στους New York Times πως ο Αχμαντινετζάντ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι, εάν επέστρεφε στην εξουσία, θα εξομάλυνε τις σχέσεις με το Ισραήλ μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ.

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Πηγή: Times of Israel

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