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Η προγραμματισμένη ψηφοφορία στην Κνεσέτ αναβλήθηκε επ' αόριστον, σε μια προσπάθεια της ισραηλινής κυβέρνησης να εκτονώσει τις σχέσεις της με την Άγκυρα και το Αζερμπαϊτζάν.

Η Αρμενία απέφυγε να χαιρετίσει την απόφαση, καθώς επιδιώκει την εξομάλυνση των σχέσεων με τους γείτονές της και δεν επιθυμεί την εργαλειοποίηση του ζητήματος της γενοκτονίας.

Η αναστολή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας συνέπεσε με την έναρξη των θερινών διακοπών της Κνεσέτ, καθιστώντας απίθανη την επαναφορά του θέματος πριν από τις εθνικές εκλογές του Οκτωβρίου.

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Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα στις 28 Ιουνίου ψήφισμα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, αλλά μία σειρά εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων έκανε την Κνεσέτ να αναβάλλει την προγραμματισμένη ψηφοφορία για αυτό το πολύκροτο ζήτημα.

Αναβλήθηκε η ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του JNS, η παραπάνω κίνηση σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διπλωματική συγκυρία, καθώς η περιοχή βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες αναταράξεις μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας με το Ιράν. Παράλληλα, η γεωπολιτική αντιπαράθεση οξύνθηκε με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, όπου η Άγκυρα πίεσε τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση των μαχητικών F-35 και το Ισραήλ εξέφρασε τεράστια αντίρρηση.

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Υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο μήνα, το ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει ομόφωνα ψήφισμα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, μία απόφαση που στέλνει πολιτικό μήνυμα στον Ερντογάν, ο οποίος είναι σφοδρός επικριτής του Ισραήλ στον δημόσιο λόγο.

Israel has suspended a parliamentary vote on recognizing the Armenian deaths in WWI as genocide, navigating a sensitive diplomatic landscape amid regional tensions.



by @etgar_lhttps://t.co/3sqbw5i87L July 13, 2026

Για την οριστική έγκριση της κίνησης είχε προγραμματιστεί σχετική ψηφοφορία στην Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο), αλλά η ψηφοφορία ανεστάλη, όπως δήλωσε την Κυριακή στο JNS Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η Κνεσέτ διακόπτει τις εργασίες της για τις θερινές διακοπές στο τέλος της εβδομάδας και θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις εθνικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, Γκιντεόν Σάαρ —ο οποίος είχε εισηγηθεί την πρόταση— απέφυγε να σχολιάσει την αναστολή της διαδικασίας.

It's never too late to do the right thing.



I thank @IsraeliPM Netanyahu for his support, and the government ministers for their unanimous approval of the resolution I initiated for Israel's recognition of the Armenian Genocide.



Thus, Israel joins 32 countries that have… pic.twitter.com/SHZ5v58U6G — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 28, 2026

Στο παρελθόν, το Ισραήλ απέφευγε να χαρακτηρίσει επίσημα τη σφαγή των Αρμενίων ως γενοκτονία. Όμως, λόγω της επιδείκωσης των ισραηλινό – τουρκικών σχέσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει με την αναγώριση. Αν και ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά τον όρο «γενοκτονία», μέχρι σήμερα δεν είχε διεξαχθεί ποτέ επίσημη ψηφοφορία.

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Από την πλευρά της, η Τουρκία —ένας από τους δριμύτερους επικριτές του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα— χαρακτήρισε την κίνηση «πολιτικά υποκινούμενη». Έτσι, η απόφαση να «παγώσει» η κοινοβουλευτική ψηφοφορία ερμηνεύεται πλέον ως μια προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως διαδραμάτισε και το Αζερμπαϊτζάν που καταδίκασε την απόφαση του ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου.

Η πιέση από το Μπακού

Η στάση του Αζερμπαϊτζάν είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το Ισραήλ. Αυτό γιατί στενούς δεσμούς τόσο με την Άγκυρα όσο και με το Τελ Αβίβ, λειτουργώντας παραδοσιακά ως διαμεσολαβητής. Η στρατηγική συμμαχία Ισραήλ και Αζερμπαϊτζάν, που εστιάζει στην ασφάλεια και την ενέργεια, μετρά ήδη χρόνια. Μάλιστα, πριν από τρία χρόνια, το Μπακού ήταν πρώτη σιιτική μουσουλμανική χώρα που άνοιξε πρεσβεία στο Ισραήλ και παραμένει σταθερός σύμμαχός του εν μέσω των περιφερειακών συγκρούσεων.

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Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από την ισραηλινή κυβέρνηση ή την Κνεσέτ. Η αναστολή της ψηφοφορίας, όμως, επιβεβαιώνει ότι η αρχική πολιτική απόφαση άλλαξε πριν φτάσει στο κοινοβούλιο. Αντιστοίχως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι το ζήτημα των F-35 συνδέεται άμεσα με την αναβολή της ψηφοφορίας.

Βέβαια, η χρονική σύμπτωση ενισχύει την εικόνα μιας προσπάθειας να περιοριστεί ένα ακόμη μέτωπο έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα τον τουρκικό αναθεωρητισμό, το πρόβλημα του Ιράν και τις ισραηλινές ανησυχίες ασφαλείας.

Η στάση του Πασινιάν

Προβληματισμό είχε προκαλέσει και η αντίδραση της άμεσας ενδιαφερόμενης, της Αρμενίας.

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Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν απέφυγε να χαιρετίσει την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, δηλώνοντας ότι το Ερεβάν δεν επιθυμεί να εμπλακεί στην «εργαλειοποίηση της Γενοκτονίας των Αρμενίων».

«Πιστεύουμε ότι η αποφυγή εμπλοκής στο ζήτημα της εργαλειοποίησης της Γενοκτονίας των Αρμενίων εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Δημοκρατίας της Αρμενίας», ανέφερε.

Η τοποθέτηση συνδέεται με τη στρατηγική της κυβέρνησης να εξομαλύνει τις σχέσεις με την Τουρκία και να ολοκληρώσει μια συμφωνία ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν για το ευαίσθητο ζήτημα του Ναγκόρνο – Καραμπάχ.

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Στο πλαίσιο αυτό, ο Πασινιάν είχε πραγματοποιήσει μια πρωτοφανή διμερή επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη όπου συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο παλάτι Ντολμάμπαχτσε, ενώ έχει ήδη απευθύνει επίσημη πρόσκληση στον Τούρκο πρόεδρο να επισκεφθεί την Αρμενία.

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Οι δύο πλευρές επικεντρώνονται πλέον σε πρακτικά βήματα, όπως το άνοιγμα των χερσαίων συνόρων, η έναρξη απευθείας εμπορικών συναλλαγών και η αποκατάσταση σιδηροδρομικών συνδέσεων, παρά τις έντονες εσωτερικές αντιδράσεις της αρμενικής αντιπολίτευσης που κατηγορεί τον πρωθυπουργό για εθνικές υποχωρήσεις.

Αν και το νομοσχέδιο δεν έχει αποσυρθεί επίσημα, το μέλλον του εξαρτάται πλέον από την επόμενη σύνθεση της Κνεσέτ που θα προκύψει μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Πηγές: JNS, Pontos News

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