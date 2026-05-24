Μια πτήση της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας Jet2, με 220 επιβάτες και δρομολόγιο από την Τενερίφη προς το Μπέρμιγχαμ, υποχρεώθηκε να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όταν ο κυβερνήτης υπέστη καρδιακή προσβολή σε ύψος 30.000 ποδιών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, επικράτησαν σκηνές έντασης μέσα στην καμπίνα, με αεροσυνοδούς να κινούνται βιαστικά στον διάδρομο ζητώντας ιατρική βοήθεια από επιβάτες, ενώ το αεροσκάφος άρχισε να χάνει γρήγορα ύψος υπό τον έλεγχο του συγκυβερνήτη.

Ένας επιβάτης δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Εγώ και ο σύντροφός μου κοιμόμασταν όταν ξυπνήσαμε από το χάος. Τα φώτα άρχισαν να αναβοσβήνουν και οι αεροσυνοδοί ήταν εμφανώς αναστατωμένες, ζητώντας γιατρό. Το δίχρονο παιδί μας άρχισε να κλαίει, όπως και άλλα παιδιά στο αεροπλάνο, καθώς το αεροσκάφος κατέβαινε γρήγορα για την επείγουσα προσγείωση».

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Πόρτο στις 2:11 π.μ. την Παρασκευή 22 Μαΐου. Ο πιλότος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, ενώ οι επιβάτες επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο με νέο πλήρωμα και πτήση αντικατάστασης.

Η Jet2 ανέφερε ότι σε κανένα σημείο δεν τέθηκε ζήτημα ασφάλειας για τους επιβάτες και ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, προσφέροντας δωρεάν αλλαγή πτήσης σε οποιαδήποτε από τις 14 διαθέσιμες προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσα στην επόμενη εβδομάδα.