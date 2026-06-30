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Τη σύλληψη μίας 48χρονης με δικογραφία σε βάρος της για παράβαση του νόμου Περί Ζώων Συντροφιάς και την αφαίρεση του τετράποδου της διέταξε ο Εισαγγελέας, ύστερα από τα στοιχεία που του παρουσίασαν οι αστυνομικοί.

Πολίτης κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι της Δευτέρας και κατήγγειλε ότι στη διασταύρωση της οδού Ευελπίδων με την οδό Μυκόνου στη Βάρη είναι κλειδωμένος και δεμένος μέσα σε όχημα ένας σκύλος για ώρες, ο οποίος παρουσίαζε σημάδια θερμοπληξίας.

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Όταν οι ένστολοι έφτασαν στο σημείο, αντίκρισαν μέσα στο όχημα έναν σκύλο ανάσκελα, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν στις φωνές τους. Οι αστυνομικοί έσπασαν δύο τζάμια του αυτοκινήτου, για να μπει καθαρός αέρας μέσα σε αυτό, και εκείνη την ώρα έφτασε στο σημείο η ιδιοκτήτρια του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα δεν συνεργαζόταν με τους αστυνομικούς και επιχείρησε να πάρει το αυτοκίνητό της και να φύγει από το σημείο. Τα στελέχη της άμεσης δράσης άρπαξαν τα κλειδιά και προχώρησαν στην προσαγωγή της, ενώ μετέφεραν το σκύλο σε ένα κοντινό κατάστημα με είδη για κατοικίδια, όπου εκεί οι υπάλληλοι τους είπαν ότι το τετράποδο ήταν κλειδωμένο μέσα στο όχημα για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.

Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον εισαγγελέα, ο οποίος και διέταξε τη σύλληψη της γυναίκας και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.