Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό ήρθε στο φως στο Μεριντόλ της περιοχής Βοκλύζ στη Γαλλία, όπου ένα 9χρονο παιδάκι, ο Τεό, βρέθηκε να ζει υπό άθλιες συνθήκες, έγκλειστος σε ένα ντουλάπι του σπιτιού του.

Η φρικτή αποκάλυψη

Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή 22 Μαΐου, όταν μια γειτόνισσα της οικογένειας, η Σαντρίν, παρατήρησε τον θετό πατέρα να αποχωρεί από το σπίτι συνοδευόμενος από τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας, χωρίς όμως τον Τεό. «Τα παιδιά είπαν ότι πήγαιναν να επισκεφθούν τη μητέρα τους στο μαιευτήριο. Για μένα, εκείνη ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», δήλωσε η γειτόνισσα, η οποία αποφάσισε να καλέσει αμέσως τις αστυνομικές αρχές.

Un enfant de 9 ans secouru dans le Vaucluse après 15 jours enfermé dans un placard, son beau-père placé en détention

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το BFM Marseille, ο μικρός Τεό ζούσε σε έναν χώρο μόλις 4 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος δεν διέθετε ούτε νερό ούτε φυσικό φωτισμό. Όπως προέκυψε, ο 9χρονος βρισκόταν υπό διαρκή παρακολούθηση μέσω κάμερας, ενώ η μητέρα του δικαιολογούσε την κατάσταση στους γείτονες υποστηρίζοντας ότι το παιδί ήταν «τιμωρημένο στο δωμάτιό του».

«Η μητέρα είχε πει ότι ήταν τιμωρία, αλλά είχα ακούσει ότι ήταν κλειδωμένος, με μια κάμερα να τον επιβλέπει συνεχώς», ανέφερε η Σαντρίν, εμφανώς συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις.

Η τοπική κοινωνία στο Μεριντόλ παραμένει σοκαρισμένη από τη διαπίστωση της κακοποιητικής συμπεριφοράς που υφίστατο το ανήλικο παιδί μέσα στο ίδιο του το σπίτι.



Η αστυνομία ανακάλυψε στη συνέχεια μια σοκαριστική εικόνα: τον 9χρονος Τεό, υποσιτισμένο και κουλουριασμένος στο ντουλάπι.

Σε σοκ και οι αστυνομικοί

«Για την αστυνομία, ήταν πολύ, πολύ δύσκολη (…) αυτή η εικόνα του Τεό στο πάτωμα, σε εμβρυϊκή στάση. Το ντουλάπι ήταν τόσο ακατάστατο που δεν είχε χώρο να ανοίξει τα πόδια του», δήλωσε στο BFM Marseille.

«Η μητέρα είπε ότι τον τιμωρούσαν, στο δωμάτιό του. Αλλά άκουσα ότι ήταν κλειδωμένος μέσα, με μια κάμερα να τον παρακολουθεί συνεχώς» πρόσθεσε.

«Πέρασε ολόκληρες μέρες εκεί μέσα. Όταν η αστυνομία τον έφερε σε μένα, διψούσε και ίδρωνε πολύ επειδή έκανε τόση ζέστη σε εκείνο το μη αεριζόμενο δωμάτιο», πρόσθεσε. Ο Μπρούνο, ένας άλλος κάτοικος της περιοχής, βαθιά συγκινημένος, περιέγραψε τις στιγμές «Έκλαψα. Τον έβγαλαν έξω, ήταν καλυμμένος με ψύλλους. Φαινόταν σαν να μην είχε φάει για έξι μήνες».

Une enquête a été ouverte après la découverte, dans une petite commune du Vaucluse, d'un enfant de 9 ans amaigri et couvert de piqûres de puces.

Το μικρό αγόρι έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια στην Αβινιόν. Ο θετός πατέρας του προφυλακίστηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και έχει ξεκινήσει έρευνα, η οποία έχει ανατεθεί στην εισαγγελία της Αβινιόν, για «στέρηση φροντίδας και τροφής».

Η μητέρα του παραμένει στο νοσοκομείο μετά τον τοκετό και αναμένεται να ανακριθεί.

