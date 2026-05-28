Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της.

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου αντέδρασαν άμεσα, εφαρμόζοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλά μαντριά που αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς. Έχει ήδη οριστεί ζώνη επιτήρησης 20 χιλιομέτρων, μέσα στην οποία πραγματοποιείται ιχνηλάτηση και συνεχείς έλεγχοι.

Advertisement

Advertisement

Η Περιφέρεια απευθύνει έκκληση στους κτηνοτρόφους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Τα κοπάδια που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού πρέπει να τροφοδοτούνται με ζωοτροφές εντός των εγκαταστάσεων, ώστε να αποφευχθεί κάθε μετακίνηση.

Παράλληλα, εξετάζεται ένα ακόμη ύποπτο κρούσμα στην περιοχή της Γορτυνίας, με τα δείγματα να έχουν σταλεί για ανάλυση.