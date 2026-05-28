Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, με σκοπό την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη την τελική του έγκριση, όπως δήλωσαν στο μέσο δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια περιφερειακή πηγή που συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Πληροφορίες από το i24news αναφέρουν ότι η συμφωνία είναι μεταξύ των διαπραγματευτών. Ωστόσο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του και αυτός ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε «ναι».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του NBC, ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται πιέσεις από Ρεπουμπλικανούς, αλλά και από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, να μην συμφωνήσει.

Τι θα περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το μνημόνιο των 60 ημερών θα ορίζει ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι «αδιατάρακτη». Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι αυτό σημαίνει πως δεν θα υπάρχουν διόδια ή παρενοχλήσεις, και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από τα στενά εντός 30 ημερών.

🚨 SCOOP: U.S. and Iran reach deal but need Trump's final approval, officials say https://t.co/uD46gFeoB8 — Axios (@axios) May 28, 2026

Όπως αναφέρει το Axios, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα αρθεί επίσης, αλλά αυτό θα συμβεί αναλογικά με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Θα ορίζει επίσης ότι τα πρώτα ζητήματα που θα διαπραγματευτούν κατά το διάστημα των 60 ημερών θα είναι ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ο τρόπος αντιμετώπισης του ιρανικού εμπλουτισμού.

Οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν να συζητήσουν την ελάφρυνση των κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που έχουν παγώσει, ως μέρος των διαπραγματεύσεων. Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει επίσης τη συζήτηση ενός μηχανισμού που θα βοηθήσει το Ιράν να αρχίσει να λαμβάνει αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι προχώρησαν σε «αμυντικά πλήγματα», υποστηρίζοντας πως ο στόχος αποτελούσε απειλή για αμερικανικά στρατεύματα αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Το παρασκήνιο

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι όροι της συμφωνίας είχαν κλείσει σε μεγάλο βαθμό μέχρι την Τρίτη, όμως εκκρεμούσε η έγκριση της ανώτατης ηγεσίας και των δύο πλευρών.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η ιρανική πλευρά επανήλθε αργότερα, δηλώνοντας ότι εξασφάλισε το πράσινο φως και είναι έτοιμη να υπογράψει —κάτι που, ωστόσο, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα.

Axios reports the U.S. and Iran have reached a tentative deal pending President Trump’s final approval. Reported terms include unrestricted shipping through the Strait of Hormuz with no tolls, an Iranian pledge not to pursue nuclear weapons, a… — Open Source Intel (@Osint613) May 28, 2026

Αν και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες του τελικού προσχεδίου, εκείνος δεν το υπέγραψε αμέσως. «Ο πρόεδρος διαμήνυσε στους μεσολαβητές ότι χρειάζεται μερικές μέρες για να το σκεφτεί», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του είχαν θεωρήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι βρίσκονταν μια ανάσα από τη συμφωνία, χωρίς όμως τελικά να υλοποιηθεί καμία.

