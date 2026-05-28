Οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ ανακοίνωσαν πως εξέδωσεων κλήτευση στη FIFA σχετικά με τις πρακτικές έκδοσης εισιτηρίων της διοικητικής αρχής ποδοσφαίρου, μετά από δημοσιεύματα στα ΜΜΕ που εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις θέσεις των οπαδών για το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και η Γενική Εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Τζένιφερ Ντέιβενπορτ, δήλωσαν ότι ζητούν συγκεκριμένα λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές έκδοσης εισιτηρίων για τους οκτώ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν στο Νιου Τζέρσεϊ, συμπεριλαμβανομένου του τελικού της 19ης Ιουλίου.

Οι δύο εισαγγελείς δήλωσαν επίσης ότι ορισμένοι οπαδοί έχουν αναφέρει ότι δεν έλαβαν τα εισιτήρια της κατηγορίας για την οποία πλήρωσαν. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, σε ορισμένους οπαδούς που επέλεξαν και πλήρωσαν για εισιτήρια Κατηγορίας 1, οι οποίες ήταν οι πιο κοντά στο γήπεδο, τους δόθηκαν θέσεις πιο πίσω σε περιοχές Κατηγορίας 2.

«Οι Νεοϋορκέζοι περίμεναν χρόνια το Παγκόσμιο Κύπελλο να έρθει στην πόλη τοθυς και αξίζουν μια δίκαιη ευκαιρία για προσιτά εισιτήρια», δήλωσε ο Τζέιμς. «Κανείς δεν πρέπει να χειραγωγείται ώστε να πληρώνει πανάκριβες τιμές για θέσεις και οι οπαδοί θα πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι τα εισιτήρια που αγοράζουν θα είναι αυτά που θα λάβουν».

Οι Τζέιμς και ο Ντέιβενπορτ δήλωσαν ότι θα διερευνήσουν επίσης τις τιμές των εισιτηρίων της FIFA για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, οι οποίες, όπως είπαν, έχουν «ξεπεράσει κατά πολύ» εκείνες οποιουδήποτε προηγούμενου τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Το να είσαι ειλικρινής σχετικά με τις πωλήσεις εισιτηρίων δεν είναι περίπλοκο. Αλλά η FIFA έχει μετατρέψει την αγορά εισιτηρίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ένα πλέγμα σύγχυσης, υποτιθέμενης σπανιότητας και απίστευτα υψηλών τιμών – όλα εις βάρος των καταναλωτών και των εργατικών κατοίκων του Νιου Τζέρσεϊ», δήλωσε η Ντέιβενπορτ.

Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ξεκινά στις 11 Ιουνίου και φιλοξενείται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Το Νιου Τζέρσεϊ είναι ενθουσιασμένο που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και καλωσορίζει οπαδούς από όλο τον κόσμο. Αλλά κανείς δεν πρέπει να επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται τους οπαδούς του Νιου Τζέρσεϊ ή όσους έρχονται στην πολιτεία μας», δήλωσε ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ. «Επιδοκιμάζω τους Γενικούς Εισαγγελείς Ντέιβενπορτ και Τζέιμς που υπερασπίστηκαν τους οπαδούς-καταναλωτές και διερεύνούν εάν έχουν παραπλανηθεί».

Αντιδράσεις για τις τιμές εισιτηριών

Οι τιμές των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν γίνει πρωτοσέλιδο τόσο όσο και οι ίδιοι οι αγώνες, ειδικά όταν η ονομαστική τους αξία συγκρίνεται με την αρχική αναφορά στις τιμές των εισιτηρίων που αναφέρθηκε στο βιβλίο υποψηφιότητας από τα τρία κράτη υποδοχής.

Η FIFA χρησιμοποιεί την πολιτική της δυναμικής τιμολόγηση για πρώτη φορά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό το σύστημα επιτρέπει την κυμαινόμενη τιμή των εισιτηρίων με βάση μια ποικιλία παραγόντων, όπως η ζήτηση σε πραγματικό χρόνο, το απόθεμα και την δημοτικότητα μιας εκδήλωσης.

Τα εισιτήρια στην επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Λόγω της αντίδρασης για τις υπερβολικές τιμές, η FIFA εισήγαγε έναν μικρό αριθμό εισιτηρίων των 60 δολαρίων για θέσεις ψηλά στις πάνω γωνίες των σταδίων.

Τον Μάρτιο, δεκάδες νομοθέτες των ΗΠΑ κάλεσαν τη FIFA να μειώσει το κόστος των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, λέγοντας σε επιστολή προς τον οργανισμό ότι η χρήση δυναμικής τιμολόγησης είχε μετατρέψει τη διοργάνωση σε μια επιχείρηση αποκλεισμού εις βάρος των οπαδών.

Μιλώντας στο 76ο Συνέδριο της FIFA τον περασμένο μήνα στο Βανκούβερ, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι η ζήτηση για εισιτήρια είχε φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με 500 εκατομμύρια αιτήματα να έχουν ήδη καταγραφεί για το διευρυμένο τουρνουά των 48 ομάδων. «Έχουμε πουλήσει το 100% του αποθέματος που έχουμε διαθέσει στην αγορά, το οποίο αντιστοιχεί, λίγο πολύ, στο 90% του παγκόσμιου αποθέματος μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Ινφαντίνο.







