Ο Τζιάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στο 76ο συνέδριο της FIFA και ξεκαθάρισε ότι το Ιράν θα συμμετάσχει κανονικά στο Μουντιάλ 2026 των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, παρά τις φήμες για αντικατάσταση από άλλη Εθνική ομάδα.

«Στο ερχόμενο Μουντιάλ το Ιράν θα πάρει κανονικά μέρος. Είναι λογικό να αγωνιστεί σε αμερικανικό έδαφος όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, το ποδόσφαιρο οφείλει να ενώνει», τόνισε ο Ινφαντίνο στο συνέδριο της FIFA.

Το Ιράν εξασφάλισε τη θέση του στο Μουντιάλ μέσω των προκριματικών και θα ήταν πολύ άδικο να βρεθεί στην κορυφαία διοργάνωση εθνικών ομάδων ομάδα που αποκλείστηκε στη διαδικασία των προκριματικών.

«Είχαμε 500 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια του Μουντιάλ»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε πως η ζήτηση για εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με 500 εκατομμύρια αιτήματα να έχουν ήδη καταγραφεί για τη διοργάνωση των 48 ομάδων που θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό.

«Έχετε ακούσει ότι υπήρξαν πολλές συζητήσεις σχετικά με τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε ο Ινφαντίνο. «Είχαμε 500 εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια, 500 εκατομμύρια. Στα δύο προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα μαζί, είχαμε 50 εκατομμύρια αιτήματα. Εδώ, 500 εκατομμύρια».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η FIFA έχει ήδη διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος των εισιτηρίων που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής.

«Έχουμε πουλήσει το 100% των εισιτηρίων που έχουμε βγάλει στην αγορά, που αντιστοιχούν περίπου στο 90% της συνολικής διαθεσιμότητας μέχρι τώρα», τόνισε. «Και φυσικά, συνεχίζουμε να διαθέτουμε εισιτήρια στην αγορά».

Το ζήτημα των εισιτηρίων έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα ενόψει της διοργάνωσης, καθώς έχουν εκφραστεί ανησυχίες για το κατά πόσο είναι προσιτά και διαθέσιμα στους τοπικούς φιλάθλους.

«Υπάρχουν ακριβά εισιτήρια, ναι, αλλά υπάρχουν και πιο προσιτές επιλογές», συμπλήρωσε ο Ινφαντίνο.

Η παγκόσμια ομοσπονδία αναμένεται να συνεχίσει τη διάθεση εισιτηρίων σε φάσεις, μια στρατηγική που στοχεύει τόσο στη διαχείριση της τεράστιας ζήτησης όσο και στη μεγιστοποίηση των εσόδων από το πιο εμπορικό Παγκόσμιο Κύπελλο όλων των εποχών.