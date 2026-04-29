Σημαντικές τροποποιήσεις στον κανονισμό των κίτρινων καρτών για το Μουντιάλ 2026 ανακοίνωσε την Τρίτη (28/4) η FIFA, με στόχο να περιοριστούν δραστικά οι τιμωρίες παικτών στις κρίσιμες φάσεις του τουρνουά. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου της παγκόσμιας ομοσπονδίας και προβλέπει διπλή «αμνηστία» για τις κίτρινες κάρτες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι ποδοσφαιριστές να είναι διαθέσιμοι στις φάσεις των νοκ άουτ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της FIFA που επικαλείται το AP, ο νέος κανονισμός προβλέπει ότι «ως αντανάκλαση της διευρυμένης μορφής με έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ, το Συμβούλιο της FIFA επικύρωσε τροποποίηση στους κανονισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, βάσει της οποίας οι μεμονωμένες κίτρινες κάρτες στην τελική φάση θα διαγράφονται μετά τη φάση των ομίλων και, στη συνέχεια, ξανά μετά τα προημιτελικά». Πρόκειται, επί της ουσίας, για μια ουσιώδη απόκλιση από το παρελθόν, καθώς στις προηγούμενες διοργανώσεις η διαγραφή των μεμονωμένων κίτρινων καρτών γινόταν μόνο μία φορά, μετά τη φάση των προημιτελικών.

Advertisement

Advertisement

FIFA enacts new World Cup rule on yellow cards to help avoid player bans in knockout rounds https://t.co/M9bnpdY5uE — The Associated Press (@AP) April 29, 2026

Πώς αλλάζουν οι κίτρινες κάρτες στο Μουντιάλ 2026

Ο ισχύων κανονισμός ορίζει ότι ένας ποδοσφαιριστής τιμωρείται με αποκλεισμό ενός αγώνα όταν συμπληρώσει δύο κίτρινες κάρτες σε διαφορετικές αναμετρήσεις. Μέχρι σήμερα, οι μεμονωμένες κίτρινες «καθαρίζονταν» μόνο μετά τους αγώνες των «8», ώστε κανένας παίκτης να μη χάνει τον τελικό απλώς και μόνο επειδή είχε δει την κίτρινη κάρτα στον ημιτελικό.

Με τη νέα ρύθμιση που εισάγει η FIFA για το Μουντιάλ 2026, οι ποδοσφαιριστές θα αρχίζουν με «καθαρό μητρώο» δύο φορές μέσα στη διοργάνωση, την πρώτη μετά τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων και τη δεύτερη μετά τα προημιτελικά, εφόσον φυσικά οι ομάδες τους έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση στην ημιτελική φάση.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση των τριών αγωνιστικών της φάσης των ομίλων, διαγράφονται όλες οι μεμονωμένες κίτρινες κάρτες των παικτών, οι οποίοι έτσι θα εισέρχονται στη νοκ άουτ φάση χωρίς προηγούμενες προειδοποιήσεις. Η δεύτερη αμνηστία θα ισχύσει μετά τα προημιτελικά και θα αφορά στους ποδοσφηστές που έλαβαν μία κίτρινη κάρτα σε κάποιον από τους τρεις γύρους νοκ άουτ που προηγήθηκαν (φάση των «32», φάση των «16», προημιτελικά) και οι ομάδες τους κατάφεραν να προκριθούν στους «4».

Ο λόγος που οδήγησε τη FIFA στη συγκεκριμένη τροποποίηση, εντοπίζεται στη διευρυμένη μορφή της διοργάνωσης, η οποία πλέον περιλαμβάνει 48 ομάδες αντί για 32, καθώς και έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ (φάση των «32»). Η μεγαλύτερη διάρκεια του τουρνουά και τα περισσότερα παιχνίδια αύξησαν τον κίνδυνο αποκλεισμών, οδηγώντας την παγκόσμια ομοσπονδία σε επανεξέταση του πειθαρχικού πλαισίου με γνώμονα τη διατήρηση των ποδοσφαιριστών εντός του αγωνιστικού χώρου.

Αύξηση 15% στα οικονομικά έπαθλα

Πέρα από την πειθαρχική μεταρρύθμιση, την Τρίτη (28/4) η FIFA ανακοίνωσε και σημαντική ενίσχυση των οικονομικών απολαβών για τις 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν στην τελική φάση. Το συνολικό ποσό που θα μοιραστεί στις εθνικές ομοσπονδίες αυξάνεται κατά 15%, φτάνοντας τα 871 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, που μεταφράζονται σε λίγο πάνω από 18 εκατ. δολάρια ΗΠΑ ανά ομάδα κατά μέσο όρο.

Ειδικότερα, στα νέα οικονομικά δεδομένα περιλαμβάνεται αύξηση των χρημάτων προετοιμασίας από 1,5 εκατ. σε 2,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ ανά συμμετέχουσα ομοσπονδία, καθώς και αύξηση του ποσού που λαμβάνει κάθε ομάδα ως αμοιβή πρόκρισης στην τελική φάση από 9 εκατ. σε 10 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Η FIFA αναμένει ότι το συνδυαστικό πακέτο μέτρων (πειθαρχική ευελιξία και ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα) θα συμβάλει στην επιτυχή διεξαγωγή της πρώτης παγκόσμιας διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί ταυτόχρονα από τρεις χώρες της Βορείου Αμερικής.