Κλιμακώνεται σταδιακά η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αφού ο αμερικανικός στρατός για δεύτερη φορά σε λίγα 24ωρα πραγματοποίησε επιθέσεις πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχράνη απάντησε – σε αντίθεση με την αυτοσυγκράτηση που επέδειξε την Δευτέρα- πλήττοντας, οπως λέει, αμερικανική βάση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένη τοποθεσία. Εκτιμάται πώντως πως ίσως πρόκειται για στρατιωτική εγκατάσταση στο Κουβέιτ, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του ανέφεραν νωρίς το πρωί πως επιχειρούσαν για να αποκρούσουν επιθέσεις «με εχθρικούς πυραύλους και drones».

Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει και καταρρίψει πολλαπλά ιρανικά drones τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Αρχικά το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που «προσπάθησε να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται «ενημερωμένη στρατιωτική πηγή».

Λίγο αργότερα οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως «Τέσσερα πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό Κόλπο χωρίς συντονισμό με τις δυνάμεις ασφαλείας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το IRIB επικαλούμενο αξιωματικό και διευκρινίζοντας πως το συμβάν αυτό σημειώθηκε περί τις 00:35 (τοπική ώρα· 00:05 ώρα Ελλάδας), αλλά χωρίς να ξεκαθαρίσει τον τύπο των πλοίων αυτών, ούτε την εθνικότητά τους. «Προειδοποιήθηκαν, αλλά καθώς αγνόησαν τις προειδοποιήσεις βλήθηκαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τους με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Στο μεταξύ το Tasnim αναφέρει επίσης ότι στη συνέχεια οι ΗΠΑ ανταπέδωσαν τα πυρά «σε μια περιοχή γύρω από το Μπαντάρ Αμπάς».

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο Ιράν, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, Αμερικανός αξιωματούχος.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός» σε ισχύ, υποστήριξε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Τα τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που καταρρίφθηκαν «ήγειραν απειλή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ», κατά την ίδια πηγή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης «σταθμό ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς» προτού απογειωθεί πέμπτο drone, συμπλήρωσε.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Όπως αναφέρεται, τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για να διαπιστώσουν την προέλευση των εκρήξεων και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν.

Οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, σημειώνονται την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό ενός πολέμου τριών μηνών, ο οποίος έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχει οδηγήσει απότομη αύξηση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας από τότε που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε αναφορά ιρανικών κρατικών μέσων ότι το Ιράν και το Ομάν θα διαχειρίζονταν από κοινού τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας ότι η θαλάσσια οδός θα παραμείνει «ανοιχτή».

To δε αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής Στενού του Περσικού Κόλπου, του φορέα που ιδρύθηκε από την Τεχεράνη για την είσπραξη τελών διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

«Η πιο πρόσφατη απόπειρα του ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση ‘Οικονομική Οργή’ έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών», έκρινε, σύμφωνα με την ανακοίνωση των υπηρεσιών του, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, αναφερόμενος στην οικονομική πτυχή της επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας–που βαφτίστηκε «Επιχείρηση Επική Οργή»–από την 28η Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου απειλεί επίσης με την επιβολή κυρώσεων όλους όσοι καταβάλουν τέλη διέλευσης, διότι θα θεωρηθεί ότι «παρέχουν υποστήριξη στους Φρουρούς της Επανάστασης» και «ωφελούνται από υπηρεσίες τους».

Σημειώνεται πως χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ακόμη ικανοποιημένες με τους όρους της συμφωνίας που συζητείται με το Ιράν.

.@POTUS on Iran: "They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be — either that or we'll have to just finish the job… They're negotiating on fumes, but we'll see what happens." pic.twitter.com/eZDKq4RLHO May 27, 2026

.@POTUS on Iran: "They're starting to give us the things that they have to give us — and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish them off." pic.twitter.com/MzouOlXy2E May 27, 2026

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, αλλά πρόσθεσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν φτάσει εκεί που θέλουμε».

«Θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία. Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί «διαπραγματεύονται με τις τελευταίες τους δυνάμεις».

Σε άλλο σημείο, δείχνοντας τον Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε: «Αν δεν μας δώσουν αυτά που πρέπει, τότε ο άντρας στα αριστερά μου θα τους τελειώσει».

