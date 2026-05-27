Σε ένα απίστευτο συμβάν που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε πρατήριο καυσίμων στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ, ένας σκύλος που επέβαινε σε ημιφορτηγό προκάλεσε κατά λάθος την εκπυρσοκρότηση μιας καραμπίνας που βρισκόταν στο εσωτερικό του οχήματος.

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα κατά λάθος από ημιφορτηγό

Από το περιστατικό τραυματίστηκε μια γυναίκα που καθόταν σε άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση. Σύμφωνα με το δίκτυο KNOP, το ατύχημα συνέβη λίγο μετά το μεσημέρι, τη στιγμή που το ημιφορτηγό είχε κάνει στάση στο βενζινάδικο «Short Stop».

Dog fires off multiple gunshots, hits driver near Nebraska gas station: cops https://t.co/QjJGsg4OtK pic.twitter.com/yJDvaJHlGm — New York Post (@nypost) May 25, 2026

Σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Σκοτσμπλάφ, ο σκύλος παρέμεινε μόνος του μέσα στο όχημα όταν ο ιδιοκτήτης του βγήκε για να μπει στο κατάστημα.

Ένας ακόμη επιβάτης που επέβαινε στο ημιφορτηγό βγήκε επίσης έξω, αλλά παρέμεινε κοντά στην πόρτα του συνοδηγού. Κατά τη διάρκεια αυτών των λεπτών, ο σκύλος ξεκίνησε να κινείται στον χώρο των πίσω καθισμάτων και ήρθε σε επαφή με μια καραμπίνα που ήταν αποθηκευμένη εκεί.

Όπως επεσήμαναν οι αρχές, το πυροβόλο όπλο έφερε ζωντανό φυσίγγιο στη θαλάμη και εκπυρσοκρότησε όταν ο σκύλος πάτησε τη σκανδάλη.

Η κατάσταση υγείας της γυναίκας που πυροβολήθηκε

Τα σκάγια από την καραμπίνα διαπέρασαν την μπροστινή πόρτα του συνοδηγού, βγήκαν εκτός του πάρκινγκ του βενζινάδικου και πέτυχαν μια γυναίκα, η οποία ήταν σταματημένη σε ένα κοντινό φανάρι, αρκετά μέτρα μακριά, όπως αναφέρει το Fox News.

A dog reportedly triggered a shotgun inside a truck during a stop at a Nebraska gas station Saturday, sending a blast through the vehicle and injuring a woman in another vehicle several yards away, according to local reports, citing Nebraska authorities. https://t.co/iREwPJkzvw — FOX 5 DC (@fox5dc) May 27, 2026

Η αστυνομία δήλωσε ότι ένα σκάγι από το όπλο έπληξε το πάνω μέρος του δεξιού της χεριού, το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου της.

Τα τραύματά της δεν θεωρήθηκαν επικίνδυνα για τη ζωή της, και ένα μέλος της οικογένειάς της τη μετέφερε σε τοπικό νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας άλλος τραυματισμός.