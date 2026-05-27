Σκάνδαλο μεγατόνων συγκλονίζει το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ καθώς ένας ομοσπονδιακός δικαστής τιμωρήθηκε πειθαρχικά για ανάρμοστη συμπεριφορά, επειδή έκανε σεξ στο γραφείο του με έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό της αστυνομίας, την ώρα που οι δικαστικοί υπάλληλοι εργάζονταν κανονικά στα διπλανά γραφεία.

Η ταυτότητα του δικαστή αλλά και του περιφερειακού δικαστηρίου στο οποίο έγινε η αξιόποινη πράξη παραμένουν μυστικές από την Επιτροπή Δικαστικής Συμπεριφοράς του Δικαστικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Πολιτειών ωστόσο εκτιμάται ότι ήταν ένα από τα Περιφερειακά Δικαστήρια σε Αλαμπάμα, Τζόρτζια ή Φλόριντα.

Σύμφωνα με το Reuters, η επιτροπή, αποτελούμενη από επτά δικαστές, καταδίκασε τον δικαστή, αφού επικύρωσε τα ευρήματα περί δικαστικής ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Ετσι εκτός από το ότι θα παραιτηθεί από επικεφαλής ομοσπονδιακός δικαστής και την απαγόρευση να μετέχει σε οποιαδήποτε επιτροπή Δικαστικής Συνδιάσκεψης θα πρέπει να στείλει και επιστολές απολογίας στους έξι πρώηνγραμματείς του που έδωσαν κατάθεση για όσα άκουσαν στο γραφείο του.

Η υπόθεση αποκαλήφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 όταν ένας από τους γραμματείς του δικαστή έκανε καταγγελία στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.

«Ο γραμματέας ανέφερε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, ο εν λόγω δικαστής επιδόθηκε σε σεξουαλική δραστηριότητα με έναν ένστολο αστυνομικό σε αίθουσες κατά τις ώρες εργασίας σε απόσταση που το προσωπικό τους άκουγε», ανέφερε η καταδικαστική απόφαση.

«Ο γραμματέας ανέφερε επίσης ότι ο εν λόγω δικαστής επέδειξε εμφανή θυμό προς τους γραμματείς, καθώς άρχισε να τους φωνάζει, να τους βρίζει και να τους ειρωνεύεται».

όταν ο δικαστής κλήθηκε από τον επικεφαλής του περιφερειακού δικαστηρίου να δώσει εξηγήσει αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «εξωφρενικούς» και «αβάσιμους».

Στη συνέχεια ωστόσο, αναγκάστηκε να παραδεχθεί τα πάντα, καθώς έξι πρώην γραμματείς του κατέθεσαν σε βάρος του ενώ τον έκαψαν και οι κάμερες ασφαλείας.