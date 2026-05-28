Έναν από τους πιο ευρηματικούς απατεώνες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου και σε βάρος του σχημάτισαν δικογραφία για επτά διαφορετικά αδικήματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνά τους, ξεκίνησε τις απάτες του τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2024. Αρχικά δήλωνε ότι κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις σε επιχειρήσεις της εστίασης και της ναυτιλίας και αναρτούσε στο διαδίκτυο αγγελίες, με το πρόσχημα ότι αναζητεί εργαζόμενους. Όταν κάποιος δήλωνε ενδιαφέρον, κανόνιζε τη συνάντησή τους σε πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας, για να υποστηρίξει το προφίλ, που είχε δημιουργήσει και την ώρα του ραντεβού, με το πρόσχημα της επικείμενης πρόσληψης, αποσπούσε προσωπικά έγγραφα και στοιχεία των θυμάτων, όπως αντίγραφα δελτίων ταυτότητας, εκκαθαριστικά σημειώματα, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και κωδικούς πρόσβασης σε υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης. Με τα στοιχεία αυτά προχωρούσε στη διαχείριση τραπεζικών εφαρμογών ή στην έκδοση τραπεζικών καρτών.

Σαν να μην έφθανε αυτό, χρησιμοποιούσε τα στοιχεία και τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων του για να ενοικιάζει διαμερίσματα, μέσω πλατφόρμας του διαδικτύου. Και τότε αναρτούσε νέες αγγελίες ως ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων διαμερισμάτων, τα οποία ήθελε να ενοικιάσει.

Ο ενδιαφερόμενος ενοικιαστής κατέβαλε μετρητά ως προκαταβολή, αλλά ποτέ δεν έβλεπε ξανά τον απατεώνα, ο οποίος μάλιστα άρπαζε από τα διαμερίσματα και ό,τι πολύτιμο μπορούσε, ακόμα και χαλιά.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμερίσματος στην περιοχή του Περιστερίου και μέσα σε δύο ημέρες, εξαπάτησε συνολικά -21- υποψήφιους ενοικιαστές αποσπώντας τους χρηματικό ποσό άνω των -22.000- ευρώ.

Από τη μέχρι σήμερα προανάκριση, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, σε -94- περιπτώσεις απάτης που έχουν εξιχνιασθεί, έχει αποσπάσει συνολικά -85.169- ευρώ από τα θύματά του, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Σημειώνεται ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του ο 27χρονος δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στους αστυνομικούς και επιχείρησε να διαφύγει από τον έλεγχο, απωθώντας τους.