Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως στην Αθήνα μεταφέρθηκαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε μια υπόθεση που αφορά υπό διερεύνηση κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα.

Η μεταγωγή τους ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες και πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τις αρχές να έχουν ενισχύσει δραστικά την επιχείρηση.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στους εμπλεκόμενους από τη διαχείριση των επιδοτήσεων εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές ελέγχου.

Χθες (27/5) μεταφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα απάτης στην Κρήτη.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αποκτήσει πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ και εντόπιζαν «ορφανά» αγροτεμάχια, δηλαδή εκτάσεις που δεν δηλώνονταν ούτε αξιοποιούνταν από τους ιδιοκτήτες τους.

Στη συνέχεια φέρονται να έβρισκαν πρόσωπα πρόθυμα να εμφανιστούν ως ιδιοκτήτες ή καλλιεργητές των εκτάσεων αυτών, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις καλλιέργειας και αιτήσεις επιδότησης. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές, εισέπρατταν παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά από αγροτικές ενισχύσεις.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας φέρονται να παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τη δράση των εμπλεκομένων, πριν προχωρήσουν στις συλλήψεις.

(Με πληροφορίες από thestival.gr)