Σε μαραθώνια διαδικασία καταθέσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εξελίσσεται η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, με τους 22 συλληφθέντες να βρίσκονται από το πρωί στα γραφεία της Αρχής στην Αθήνα, μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

Οι κατηγορούμενοι έφτασαν λίγο μετά τις 07:00 στο λιμάνι του Πειραιά και περίπου μία ώρα αργότερα οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου ξεκίνησε η πολύωρη διαδικασία εξέτασης της ογκωδέστατης δικογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά φερόμενη απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει βαριά αδικήματα, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και κακουργηματική απάτη.

Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων πριν αποφασίσουν για την άσκηση ποινικών διώξεων, οι οποίες αναμένεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα.

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης

Μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως από το 2019 έως το 2024 απέσπασαν συνολικά 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόμη 46 υποθέσεις στο μικροσκόπιο των Αρχών από τις οποίες προκύπτει ότι έχει προκληθεί ζημία επιπλέον 1,2 εκατ. ευρώ. Αναμένεται δηλαδή να ξεπεράσουν τα 4 εκατ. ευρώ η ζημία μόλις ολοκληρωθεί και η έρευνα που αφορά τα στοιχεία του 2025.

Παράλληλα, ο εποπτεύων Εισαγγελέας της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) έχει δώσει διαταγή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Πιο αναλυτικά, μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί 18 εκ των συλληφθέντων και συνολικά έχουν δεσμευτεί πάνω από 355.000 ευρώ, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και σε κατασχέσεις αυτοκινήτων, μετρητών, χρυσών λιρών, εγγράφων και λοιπών πειστηρίων τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν στην υπόθεση.

