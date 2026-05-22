Αυτοπροσώπως προσήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι έχουν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώνοντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στη Δικαιοσύνη.

Ο Νότης Μηταράκης εμφανίστηκε χωρίς να ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις του, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος να αντικρούσει όλα τα ζητήματα που θέτουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. «Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία.

Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Εχω κινηθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» τόνισε ο κ. Μηταράκης. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η φερόμενη ζημιά που του αποδίδεται ανέρχεται σε μηδενικό ποσό.

Πηγή: EUROKINISSI

Ο Κώστας Τσιάρας επέλεξε επίσης να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, σημειώνοντας ότι το υπόμνημά του θα αποδείξει ότι δεν υπάρχει καμία ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο. «Προσερχόμενος αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από υπόμνημα μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητα μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη», είπε ο κ. Τσιάρας».

Ο δικηγόρος των δύο πρώην υπουργών, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε ότι η έκθεση της ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Παρασκευής Τυχεροπούλου, περιορίζει σημαντικά το ύψος της φερόμενης ζημιάς: «Για την υπόθεση Παπακώστα 7.000 ευρώ ενώ για τον Νότη Μηταράκη 0 ευρώ».

Όπως είπε, τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τη θέση των εντολέων του ότι δεν έχουν τελέσει καμία αξιόποινη πράξη.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)