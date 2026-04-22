Συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Τετάρτη 22 Απριλίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, στο πλαίσιο κύκλου επαφών της με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Κατά την άφιξή της, η κ. Κοβέσι δήλωσε: «Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς — Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Όπως είχα επισημάνει και στην προηγούμενη επίσκεψή μου, έχουν δοθεί ορισμένες δεσμεύσεις και ήρθαμε να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και δημόσια συζήτηση γύρω από τις υποθέσεις που χειριζόμαστε, ωστόσο αύριο θα είμαι σε θέση να πω περισσότερα».

Αύριο η κυρία Κοβέσι προγραμματίζεται να παραβρεθεί στις εργασίες του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, όπου η δημόσια τοποθέτησή της αναμένεται να συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας καθώς είναι σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος πολιτικών προσώπων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι συζητήθηκε

Η επίσκεψη της πραγματοποιείται σε μια συγκυρία όπου κυριαρχεί η συζήτηση για αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών και πρώην υπουργών, που σχετίζονται με έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αναμένεται να κριθούν μέσω κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ήδη έχει δρομολογηθεί η τοποθέτηση τριών επιπλέον εισαγγελέων, ενώ η Κοβέσι επανέλαβε ότι η αρμοδιότητα για την ανανέωση της θητείας των υπηρετούντων εισαγγελικών λειτουργών ανήκει στην ίδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ζήτησε ενημέρωση για τον χρόνο συνεδρίασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο αναμένεται στα μέσα Μαΐου να αποφασίσει για την παραμονή ή μη συγκεκριμένων εισαγγελέων. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι η απόφαση θα ληφθεί ανεξάρτητα, όπως προβλέπεται από τις θεσμικές διαδικασίες.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας φέρεται να υπενθύμισε πως το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει ήδη αποφασίσει την ανανέωση της θητείας των Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου με πηγές του υπουργείου να διερωτώνται πως «αν έχει αποφασίσει το Κολλέγιο κυριαρχικά γιατί υποβλήθηκε ερώτημα προς το υπουργείο;»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επιτάχυνση των διαδικασιών μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να εκφράζει την πρόθεση για ταχύτερη πρόοδο των ερευνών. Από την πλευρά του, ο υπουργός φέρεται να δεσμεύτηκε για σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Το κλίμα της συνάντησης περιγράφεται ως θετικό, ενώ η Κοβέσι αναμένεται να συνεχίσει τις επαφές της με τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Η διαφωνία και ο ρόλος του Αρείου Πάγου

Το κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης στη δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στην ανανέωση της θητείας τριών Ελλήνων Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, των Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, η οποία λήγει τυπικά στις 30 Ιουνίου 2026.

Παρά το γεγονός ότι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο έχει αποφασίσει την πενταετή παράταση της θητείας τους, η ελληνική πλευρά υποστηρίζει, βάσει του άρθρου 5 του νόμου 4786/2021, ότι η αρμοδιότητα για την κρίση των δικαστικών λειτουργών ανήκει στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ).

Στο πλαίσιο αυτό ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έχει δρομολογήσει τη διαδικασία για τη λήψη απόφασης από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο στα μέσα Μαΐου, όπου θα εξεταστούν τα αιτήματα που υποβλήθηκαν από τους Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη για παράταση της θητείας τους (γεγονός που υποδηλώνει τη σχετική αρμοδιότητα του ΑΔΣ), αλλά και οι υποψηφιότητες άλλων ενδιαφερόμενων εισαγγελικών λειτουργών.

Οι κυβερνητικές επικρίσεις

Σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του έργου της κυβέρνησης (19.04.2026), τοποθετήθηκε δημόσια αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τις τελευταίες εβδομάδες».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση περιβάλλει με εμπιστοσύνη τους θεσμούς, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οφείλει και η ίδια να αποδείξει στην πράξη ότι κινείται εντός των αρμοδιοτήτων της και δεν εργαλειοποιείται».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει χαρακτηρίσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «μη σοβαρό θεσμό» και έχει αναφερθεί σε «εκβιαστική πρακτική» από την πλευρά της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, συνδέοντας τη δημοσιοποίηση των δικογραφιών με την ανανέωση της θητείας της.

Ο κ. Γεωργιάδης έχει τονίσει επίσης ότι η αποχώρηση της Ελλάδας από τον θεσμό αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας, αναφέροντας: «Είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα να το κάνουμε όποτε θέλουμε».

